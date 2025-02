Rusija napoveduje novo srečanje z Američani, Costa sklical izredno zasedanje

Ruski in ameriški diplomati se bodo še ta teden znova sestali in se pogovarjali o dvostranskih odnosih med državama, je napovedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. V Washingtonu medtem napovedujejo podpis dogovora z Ukrajino o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem pozval k mirovnemu dogovoru, ki bo spoštoval ozemeljsko celovitost države, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je za 6. marec sklical izredno zasedanje evropskih voditeljev.

OGLAS

"Odprti smo za stike z ZDA, zlasti o temah, ki so povzročile motnje v naših dvostranskih odnosih. Na srečanju, ki bo potekalo konec tega tedna, pričakujemo dejanski napredek," je namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na ruske vire. Dodal je, da se bodo sestali predstavniki zunanjih ministrstev obeh držav, njihovih imen pa ni navedel.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov FOTO: AP icon-expand

Srečanje bo sledilo pogovorom visokih delegacij v Rijadu, ki sta jih ta teden vodila ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ameriški državni sekretar Marco Rubio. Delegaciji Rusije in ZDA sta razpravljali o vojni v Ukrajini in morebitni normalizaciji odnosov med državama. V pogovorih v Rijadu je sodeloval tudi posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff, ki je danes dejal, da kmalu pričakuje podpis dogovora z Ukrajino o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. "Pričakujem, da bo dogovor podpisan še ta teden. Videli ste, da je (ukrajinski predsednik Volodimir) Zelenski pred tednom dni omahoval v svoji zavezanosti. Predsednik Trump mu je poslal sporočilo, da ne bo več omahoval," je za ameriško televizijo CNN povedal Witkoff. "Pri vsakem mirovnem sporazumu bo vsaka od strani morala nekoliko popustiti. To je tisto, kar predsednik zna najbolje - združuje ljudi. Prepričal jih je, da razumejo, da je pot do miru v popuščanju in doseganju soglasja," je še dejal Witkoff in dodal, da verjame v uspešen rezultat pogajanj.

Guterres pozval k pravičnemu dogovoru o koncu vojne v Ukrajini Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes v luči bližajoče se tretje obletnice začetka ruske invazije na Ukrajino pozval k mirovnemu dogovoru, ki bo spoštoval ozemeljsko celovitost države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ponovno poudarjam, da je nujno potreben pravičen, trajnosten in celovit mir, ki bo v celoti podpiral suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja," je sporočil Guterres. "V ponedeljek (...) bodo minila tri leta, odkar je Ruska federacija začela obsežno invazijo na Ukrajino, s čimer je očitno kršila Ustanovno listino Združenih narodov in mednarodno pravo," je dodal generalni sekretar ZN.

Trump je v soboto v svojem nagovoru na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) poudaril, da bo morala Ukrajina zagotoviti nekaj v zameno za podporo, ki so ji jo zagotovile ZDA, in ponovil željo po dogovoru o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. Kijev je prejšnji teden sicer zavrnil prvi predlog ZDA.

"Osemdeset let po koncu druge svetovne vojne je vojna v Ukrajini resna grožnja ne le miru in varnosti v Evropi, ampak tudi temeljnim načelom Združenih narodov," je še povedal Guterres in pozdravil "vsa prizadevanja za dosego pravičnega in vključujočega miru". Ob obletnici začetka vojne v Ukrajini bosta v ponedeljek potekali posebni zasedanji Varnostnega sveta in Generalne skupščine ZN. Varnostni svet bo po napovedih glasoval o predlogu resolucije, ki so ga oblikovale ZDA in v katerem ozemeljska celovitost Ukrajine ni omenjena.

Ameriški predsednik Donald Trump je po prevzemu oblasti pred mesecem dni zavzel ostrejša stališča v odnosih s Kijevom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, zlasti v primerjavi s svojim predhodnikom Joejem Bidnom, medtem ko je do Moskve bolj spravljiv, navaja AFP. Ukrajina in njene evropske zaveznice medtem želijo v Generalni skupščini v ponedeljek doseči glasovanje o resoluciji, ki bi vsebovala dosedanje zahteve po takojšnjem in brezpogojnem umiku ruske vojske iz Ukrajine ter prenehanju ruskih napadov na sosednjo državo. Costa sklical izredno zasedanje Evropskega sveta na temo Ukrajine in evropske varnosti Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je za 6. marec sklical izredno zasedanje evropskih voditeljev, ki bo namenjeno razpravam o krepitvi evropske obrambe, miru na evropski celini in dolgoročni varnosti Ukrajine, je sporočil v objavi na omrežju X. "Odločil sem se, da 6. marca skličem posebno zasedanje Evropskega sveta. Živimo v odločilnem trenutku za Ukrajino in evropsko varnost," je zapisal Costa. Dodal je, da je "na posvetovanjih z evropskimi voditelji slišal skupne zaveze, da se bomo s temi izzivi spoprijeli na ravni EU: okrepiti evropsko obrambo in odločno prispevati k miru na naši celini ter dolgoročni varnosti Ukrajine". Napovedal je tudi, da bo še naprej sodeloval s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in vsemi državami članicami EU. Costa se bo skupaj z von der Leynovo in več evropskimi voditelji v ponedeljek mudil na obisku v Kijevu, kjer bodo obeležili tretjo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino. Pričakovati je, da bodo znova zagotovili neomajno evropsko podporo Ukrajini.