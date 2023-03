Rusija naj bi našla razbitine drona v Črnem morju, Ukrajina sestrelila ruskega

Nad centrom najbolj krvavih pehotnih bitk po drugi svetovni vojni naj bi ukrajinske sile sestrelile dron kitajske izdelave Mugin-5. Ta je bil, preden so ga ruske sile poslale na fronto, dodatno opremljen in oborožen. Plovilo je imelo dodatno vgrajene kamere, kar pomeni, da so ga ruske sile uporabljale za nadzor, na sebi je imel tudi 20-kilogramsko bombo. Brezpilotno letalo naj bi sicer ukrajinske enote sestrelile ob koncu prejšnjega tedna, poroča CNN .

Vojaki so sestrelitev tudi podrobneje opisali. Ukrajinska varnostna služba je v noči s petka na soboto dobili obvestilo, da je bil iz ozemlja, ki ga nadzoruje Rusija, v zrak poslano brezpilotno letalo, ki je namenjeno proti frontni črti. Okoli 2. ure zjutraj pa je dron preletel 111. brigado teritorialne obrambe. Ker je letel zelo nizko, so ga vojaki slišali, prav tako so videli utripajočo luč. To jim je omogočilo, da so ga sestrelili z ročnim orožjem.

Kot poročajo ameriški mediji gre sicer za plovilo, na voljo širši javnosti. Več vojaških blogerjev pravi, da so zato Mugin-5 poznani tudi pod imenom Alibaba, saj jih je mogoče kupiti na omenjeni strani. Za model je treba odšteti približno 14.500 evrov. Specialist za orožje in strelivo N. R. Jenzen-Jones ob tem poudarja, da "tako Rusija kot Ukrajina med konfliktom uporabljata komercialno dostopne kitajske platforme".

Primer sestrelitve civilnega drona nad bitko v Ukrajini pa je še en dokaz o spremembah načinu vojskovanja, pravijo ukrajinski vojaki. Uradniki incidenta niso komentirali.

Ruske enote naj bi se dokopale do ameriškega brezpilotnega letala v Črnem morju

Do razbitin brezpilotnega letala naj bi se v Črnem morju dokopala tudi Rusija. Ameriški dron MQ-9 Reape je v torek strmoglavil, ker naj bi trčil v propeler enega izmed dveh ruskih lovcev Su-27. Ameriški uradniki so sicer ob včerajšnji večerni napovedi Rusije, da gre v iskanje razbitin, v smiselnost operacije dvomili, rekoč, da so ostanki brezpilotnega letala lahko globoko pod morsko gladino ter da jih državi zato ne bo uspelo najti,. Kljub temu so v Pentagonu včeraj zatrdili, da so sprožili vse potrebne postopke, da dron ne bi padel v napačne roke, izpostavlja BBC.