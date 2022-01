Rusija Navalnega dodala na seznam teroristov in skrajnežev

Po navedbah protikorupcijskega sklada FBK, ki ga je ustanovil Aleksej Navalni in so ga lani razglasili za ekstremističnega ter razpustili, je bilo danes na seznam dodanih več kot deset njegovih zaveznikov. Med njimi so protikorupcijski preiskovalec Georgij Alburov, odvetnik Vjačeslav Gimadi in več nekdanjih koordinatorjev regionalnih uradov Navalnega, ki so bili lani prav tako označeni za skrajneže.

Današnja odločitev jih postavlja v enak položaj z desničarskimi nacionalističnimi skupinami in tujimi terorističnimi organizacijami, vključno s talibani in skrajno skupino Islamska država. 34-letna Ljubova Sobolova, ki jo ruska policija išče od oktobra, je bila odvetnica FBK in producentka YouTube kanala Navalnega.