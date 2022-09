'Rusija ni kršila naše ozemeljske celovitosti, Slovenija pa jo je'

Ob tem je Pahorja prosil za pomoč na Zahodnem Balkanu na področju elektrike. Dejal je, da je ključno vprašanje povezava med težkimi energetskimi razmerami prihajajoče jeseni in zime ter vsemi dodatnimi političnimi težavami, ki bi se lahko pojavile v regiji. Pahorju je postavil vprašanje, ali je na dnevnem redu organa EU, da bi bil tudi Zahodni Balkan del finančne podpore in (vsaj delnega) uvoza električne energije. "Prepričan sem, da lahko računamo na podporo naših slovenskih prijateljev," je dejal ter izpostavil, da ne pričakujejo toliko pomoči, kot jo bodo prejele države članice, a da bo vsakršna pomoč pomembna za zanesljivost oskrbe z električno energijo in finančno stabilnost ne le Srbije, temveč tudi drugih držav, ki so na slabšem, kot so oni.

Vučić je Pahorja gostil v okviru priprav na prihajajoči vrh procesa Brdo-Brioni, ki bo 12. septembra na Brdu pri Kranju. To bo tudi priložnost za pregled aktualnih razmer na Zahodnem Balkanu ter poziv članicam in institucijam Evropske unije k pospešitvi procesa širitve. Pahor pa je po srečanju izpostavil, da podpira "Odprti Balkan" ter da bi lahko Bosna in Hercegovina že do konca tedna prejela status kandidatke za članstvo EU.