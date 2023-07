'Rusija ni samo odstopila od dogovora o izvozu žita, ampak ga tudi požiga'

"Ruske bombe so v Odesi že tretjo noč zapored uničevale pristaniško infrastrukturo in skladišča žita, pri čemer je bilo požganih več kot 60.000 ton. Rusija torej ni samo odstopila od dogovora o izvozu žita prek Črnega morja, ampak ga tudi požiga," je povedal Borrell.

"Vendar pa že zdaj vemo, da bo to povzročilo ogromno prehransko krizo po svetu," je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik Unije. Poudaril je, da obstaja samo ena rešitev, to je povečanje vojaške pomoči EU Ukrajini. Zato bo danes ministrom predstavil predlog za povečanje sredstev za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini, pri čemer ni želel govoriti o podrobnostih.

Več ministrov je ob prihodu na zasedanje obsodilo rusko odločitev, da odstopi od dogovora o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja. Po besedah ministrice Baerbockove napoved ruskih oblasti, da bodo ladje, ki bodo plule blizu ukrajinskih pristanišč, poslej obravnavale kot potencialne prevoznice vojaškega tovora, kaže na to, da ruski predsednik Vladimir Putin ne napada zgolj Ukrajine, ampak tudi mednarodni red odnosov med državami.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock pa je poudarila, da morajo biti varnostna zagotovila zveze Nato, skupine G7 in EU medsebojno usklajena. "Zato pa potrebujemo tudi zelo velike vsote denarja, tudi za nadaljnjo vojaško podporo Ukrajini," je povedala.

Slovenija po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon načeloma podpira povečanje sredstev za Ukrajino, vendar pa ni želela govoriti o konkretnih številkah. "Je pa dejstvo, da obstaja zaveza vrha evropskih voditeljev iz junija, da bomo dajali varnostna zagotovila Ukrajini v naslednjem obdobju, seveda hkrati z vojaško, finančno, tehnično, materialno pomočjo," je povedala. To zavezo je dala tudi Slovenija, je dodala Fajonova.

Vodja luksemburške diplomacije Jean Asselborn je to odločitev označil za grozljivo. "Prepričan sem, da bo ves svet zelo hitro spoznal, da to ni evropska vojna, ampak da zadeva celotno mednarodno skupnost. Poleg tega pa tudi, da je mogoče to vojno ustaviti samo, če bo mednarodna skupnost stopila skupaj," je povedal.

Na dnevnem redu še razprava o odnosih s Turčijo

Ministri imajo danes na dnevnem redu še razpravo o odnosih s Turčijo, potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v zameno za podporo švedskemu vstopu v zvezo Nato zahteval oživitev turških pristopnih pogajanj z EU.

To, da želi Turčija ponovno začeti pristopna pogajanja, je Borrell označil za dobro novico. Ministri bodo po njegovih besedah razpravljali, kako odgovoriti na zahtevo Ankare. Najprej je treba preučiti možnost posodobitve carinske unije in vizumske politike, je dodal Borrell, ki se je nedavno sestal z novim turškim zunanjim ministrom Hakanom Fidanom.

Ciprski zunanji minister Konstantinos Kombos je glede tega poudaril, da njegova država pričakuje hitro obnovitev vsebinskih pogovorov o rešitvi ciprskega vprašanja. Pogovori v okviru Združenih narodov o ponovni združitvi ciprskega otoka, ki je razdeljen na grški in turški del, so namreč že leta v zastoju.