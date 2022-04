Zelenski meni, da je v Mariupolu umrlo več deset tisoč ljudi

Na vzhodu Ukrajine se ljudje pripravljajo na obsežne spopade. Velika Britanija svari, da bi lahko Rusija v Mariupolu uporabila fosforno strelivo, ki naj bi ga že uporabila na območju Donecka. Na širšem območju Kijeva pa so odkrili že več kot 1200 trupel, so sporočili Ukrajinci, predsednik Volodimir Zelenski pa meni, da je v Mariupolu, ki so ga "ruske sile do tal požgale", umrlo več desettisoč ljudi. Padec mesta naj bi bil le še vprašanje časa. V Moskvi medtem za svoje enote novačijo odpuščene vojake. "Na ta način priznavajo naraščajoče izgube," menijo na britanskem obrambnem ministrstvu. Čečenski vodja Ramzan Kadirov pa je napovedal, da bodo najprej popolnoma "osvobodili" regiji Lugansk in Doneck, nato pa zasedli prestolnico Kijev.

Oblasti v Ukrajini za danes načrtujejo devet humanitarnih koridorjev, po katerih bi lahko ljudje z zasebnimi prevozi zapustili vzhod in jug države, je sporočila podpredsednica vlade Irina Vereščuk. V nedeljo je po njenih informacijah z obleganih območij zbežalo okoli 2800 ljudi. Še naprej se nadaljuje tudi ofenziva okoli pristaniškega mesta Mariupol. Po navedbah separatističnih oblasti samooklicane republike Doneck so ruske sile zavzele že 80 odstotkov tamkajšnjega pristanišča, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti. Velika Britanija medtem svari, da bi lahko Rusija v Mariupolu uporabila fosforno strelivo, ki naj bi ga že uporabila na območju Donecka, poroča britanski BBC.

icon-expand Evakuacija civilistov v Mariupolu FOTO: Profimedia

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so v bližini Izjuma zadeli dve ukrajinski letali. V bližini Dnipra so uničili raketni sistem, na vzhodu države pa so uničili še štiri drone in helikopter, poroča ruska tiskovna agencija Interfax. Ukrajinski generalštab pa je v dnevnem poročilu zapisal, da jim je med drugim uspelo uničiti pet tankov in več oklepnikov. Ukrajinska vojska ob tem dodaja, da so ruske sile od začetka spopadov izgubile okoli 19.500 pripadnikov. So pa izdali še opozorilo, da nameravajo ruske sile nadaljevati napade na transportno infrastrukturo, da bi s tem otežile pretok surovin po državi. Poleg tega naj bi Rusija pripravljala provokacije na območju proruske separatistične regije Pridnjestrska republika v Moldaviji, za kar bi nato okrivila Ukrajino.

Na širšem območju Kijeva so od umika ruskih sil našli 1222 trupel, je za britanski Sky News v nedeljo povedala ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova. Oblasti trenutno preučujejo 5600 primerov domnevnih vojnih zločinov, ki naj bi jih zakrivile ruske sile od začetka invazije, identificirali pa so več kot 500 domnevnih vojnih zločincev, med njimi so tudi višji predstavniki ruske vojske. "To, kar vidimo v vseh regijah Ukrajine, so vojni zločini, zločini proti človečnosti, in delamo vse, da bi to popravili," je poudarila. Padec Mariupolja le še vprašanje časa? Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v današnjem nagovoru južnokorejskemu parlamentu dejal, da so "ruske sile do tal požgale Mauripolj" in da je tam po njegovem prepričanju umrlo več deset tisoč ljudi, poroča britanski BBC. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na izjave ukrajinskih vojakov, ujetih v mestu, je padec Mauripolja zdaj res le še vprašanje časa, saj jim zmanjkuje streliva. Ukrajinska vojska se tako pripravlja na "zadnjo bitko", poroča AFP. "Danes bo verjetno še zadnja bitka, saj nam streliva zmanjkuje. To pomeni smrt za nekatere od nas in ujetništvo za preostale," so sporočili pripadniki 36. mornariške brigade, ki pristanišče branijo 47 dni in so po lastnih navedbah naredili "vse, kar je mogoče in nemogoče", da bi ohranili nadzor nad mestom.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

V Ukrajini se medtem nadaljujejo spopadi predvsem na vzhodu države. V napadu v Harkovu sta v nedeljo umrla najmanj dva človeka, dan prej pa deset. "Ruska vojska nadaljuje vojno proti civilistom zaradi pomanjkanja zmag na fronti," je na Telegramu zapisal regionalni guverner Oleg Sinegubov. Zelenski je medtem znova opozoril, da se ruske sile pripravljajo na še obsežnejše operacije na vzhodu države. Po njegovih besedah bo prihajajoči teden "napet", Rusija pa da se "še bolj boji izgubiti", saj jo je "strah, da bo treba priznati resnico". Dodal je, da se bodo ruske čete v kratkem premaknile na vzhod njegove države. "Proti nam lahko uporabijo še več raket, še več letalskih bomb. Mi pa se pripravljamo na njihova dejanja. Odzvali se bomo," je zatrdil. Tudi namestnica obrambnega ministra Hana Maljar je opozorila, da Rusija vztraja pri zavzetju vzhoda Ukrajine. Številni bežijo, a mnogi se tudi vračajo Številni skušajo še vedno zbežati pred pričakovanimi spopadi na vzhodu. Po navedbah guvernerja Luganska Sergija Gaidaja območje na dan zapusti od 2500 do 2700 ljudi, okoli 20 do 25 odstotkov prebivalstva pa ostaja tam. Z območja so med drugim rešili okoli 50 ranjenih in starejših pacientov, ki so jih ta konec tedna ob podpori Zdravnikov brez meja s posebnim bolniškim vlakom odpeljali na varno. Načrtujejo pa nove evakuacije. Na Poljsko je sicer doslej iz Ukrajine prispelo skoraj 2,7 milijona beguncev, je sporočila poljska mejna straža. Vendar se jih vedno več v Ukrajino tudi vrača, skupno se jih je Ukrajino doslej vrnilo 575.000, so sporočili. Trend vračanja beguncev v Ukrajino se tako pospešuje. V prvih tednih ruske invazije so se v Ukrajino vračali predvsem moški, v državo pa zdaj množično vstopajo tudi ženske in otroci, ki potujejo na ozemlja, ki jih je osvobodila ukrajinska vojska, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Trenutno uradnih podatkov o skupnem številu beguncev na Poljskem ali v drugih državah Evropske unije še ni, UNCHR pa ocenjuje, da so državo zapustili že več kot štirje milijoni in pol ljudi, še dodatnih 7,2 milijona pa je notranje razseljenih. Skupen delež tistih, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, tako obsega četrtino predvojnega prebivalstva Ukrajine, ocenjenega na 44 milijonov ljudi, še opozarja UNCHR.

Dolgotrajni spopadi pa pomenijo tudi vse večjo škodo za gospodarstvo Ukrajine. Namestnik ukrajinskega ministra za gospodarstvo je ocenil, da nastala škoda znaša 1000 milijard dolarjev. Ukrajinska vlada je v nedeljo sicer prvič od začetka vojne dala na voljo sredstva v višini okoli 31,2 milijona evrov za nujno odpravo škode in popravila. Napetosti med Rusijo in Ukrajino se po prepričanju svetovalca Zelenskega Olekseja Arestoviča ne bodo končale s to vojno. "Rusija zasleduje novo obliko imperija, bodisi z Vladimirjem Putinom ali z Aleksejem Navalnim, tako da bodo v 32 do 35 letih z Rusijo sledile še najmanj dve oziroma tri runde," je povedal. Menjava oblasti v Kremlju torej po njegovem prepričanju ne bi končala konfrontacij z Ukrajino. Moskva medtem poziva nekdanje vojake, odpuščene leta 2012, naj se pridružijo ruskim enotam. "Na ta način priznavajo naraščajoče izgube," so to komentirali na britanskem obrambnem ministrstvu. Kadirov: Zavzeli bomo Kijev in druga ukrajinska mesta Predsednik Čečenske republike Ramzan Kadirov pa je danes zjutraj dejal, da bo ruska vojska izvedla veliko ofenzivo, ne le na pristaniško mesto Mariupol, ampak tudi na Kijev in druga ukrajinska mesta. "Napadeni bodo Mariupol in drugi kraji, mesta, vasi," je Kadirov dejal v videu, objavljenem na Telegramu.

icon-expand Ramzan Kadirov (desno) pravi, da bodo najprej popolnoma "osvobodili" regiji Lugansk in Doneck, nato pa zasedli prestolnico Kijev. FOTO: Profimedia

"General Dvornikov bo le še eden od storilcev zločinov in surovosti nad ukrajinskimi civilisti" Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan pa je v nedeljo ocenil, da se rezultati ruske vojske v Ukrajini ne bodo izboljšali, potem ko je predsednik Vladimir Putin centralizirano poveljstvo zaupal 60-letnemu generalu Aleksandru Dvornikovu, ki je sicer znan po neusmiljenosti do civilistov v Siriji in drugje. Rusija doslej v Ukrajini ni imela centraliziranega vojaškega poveljstva. "Noben general in nobeno imenovanje ne more izbrisati dejstva, da je Rusija v Ukrajini že doživela strateški poraz. Ta general bo le še eden od storilcev zločinov in surovosti nad ukrajinskimi civilisti. ZDA pa ostajajo odločene, da bodo storile vse, kar je mogoče, v podporo Ukrajincem pri odporu proti njemu in proti silam, ki jim poveljuje," je na televiziji CNN dejal Sullivan. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je za televizijo Fox News povedala, da dejstvo, da je vodstvo prevzel general, ki je odgovoren za grozodejstva v Siriji, kaže, da se bo to, kar so že doslej videli v Ukrajini, nadaljevalo. Američani menijo, da se obeta okrepljen in bolj osredotočen pritisk na jug in vzhod Ukrajine, potem ko Rusom ni uspelo osvojiti prestolnice Kijev in severa države.

icon-expand Putin je Dvorniku leta 2016 izročil najvišje rusko državno odlikovanje. FOTO: AP

Dvornikov je ruske enote vodil v času druge čečenske vojne, leta 2015 pa je prevzel poveljevanje ruskim enotam, ki so v Siriji ohranjale režim predsednika Bašarja Asada. Tam se je "izkazal" s surovim in neusmiljenim bombardiranjem civilistov v mestih pod nadzorom upornikov. Leta 2016 mu je Putin izročil najvišje rusko državno odlikovanje. Nekdanji podpolkovnik sirske armade Fares al Bajuš je iz Turčije ocenil, da se v Ukrajini obeta podobna strategija "požgane zemlje" kot v Siriji, čeprav se Rusija v Ukrajini sooča z organizirano armado, in ne le uporniškimi skupinami. "Dvornikov je vojni zločinec," je dejal al Bajuš. Obrambni minister ZDA Lloyd Austin se je medtem ukrajinskim vojakom, ki se od lanske jeseni šolajo in urijo v ZDA, pred vrnitvijo v domovino v videonagovoru zahvalil za pogum in jim obljubil nadaljevanje podpore ZDA. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je povedal, da so se Ukrajinci med drugim izurili za upravljanje oboroženih brezpilotnih letal. Zunanji ministri EU bodo nadaljevali razpravo o Ukrajini Zunanji ministri držav Evropske unije, med njimi slovenski minister Anže Logar, pa bodo v Luksemburgu nadaljevali razpravo o ruski agresiji na Ukrajino. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell jih bo med drugim seznanil z vsebino pogovorov v Kijevu, ki ga je obiskal v petek. V Moskvi pa je napovedano srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja. Kot je napovedal Nehammer, ki je že obiskal tudi Kijev, želi spodbuditi dialog med Ukrajino in Rusijo. Med pogovori s Putinom bo odprl tudi vprašanje vojnih zločinov, ki naj bi jih ruske sile zagrešile v Ukrajini.

Zunanji ministri EU bodo medtem po napovedih razpravljali o že šestem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, potem ko so članice EU v petek sprejele peti sveženj. Ta med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega premoga v Unijo in vplutja ladij pod rusko zastavo v njena pristanišča. Razpravo o Ukrajini bo med drugim zaznamoval petkov obisk predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in Borrella v Kijevu, kjer sta se med drugim sestala z ukrajinskim predsednikom Zelenskim.