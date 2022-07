Rusija obtožila Ukrajino obstreljevanja zapora, umrlo naj bi 40 vojnih ujetnikov

Ruske oblasti so ukrajinske sile obtožile, da so ponoči s pomočjo raketnega sistema Himars obstreljevale zapor za ukrajinske vojne ujetnike v bližini mesta Olenivka, v regiji Doneck, ki je trenutno pod nadzorom proruskih separatistov. V napadu naj bi bilo ubitih 40 vojnih ujetnikov, 75 pa ranjenih. Kijev je obtožbe že zanikal.

"V ukrajinskem napadu je bilo ubitih 40 ukrajinskih vojnih ujetnikov, 75 pa ranjenih," je v izjavi sporočilo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da je bilo ranjenih tudi osem uslužbencev zapora. Na ministrstvu so izrazili prepričanje, da je bil namen napada prestrašiti ukrajinske vojake in jih odvrniti od predaje.

Kijev je obtožbe že zanikal. "Ukrajinske oborožene sile, ki v celoti spoštujejo in izpolnjujejo načela in norme mednarodnega humanitarnega prava, nikoli niso izvajale in ne izvajajo obstreljevanja civilne infrastrukture, zlasti ne krajev, kjer se verjetno nahajajo vojni ujetniki," je v izjavi poudarila ukrajinska vojska. Na ruskem obrambnem ministrstvu so med drugim še navedli, da so bili v zaporu pridržani pripadniki ukrajinskega bataljona Azov, ki je do zadnjega vztrajal pri obrambi mesta Mariupol. Rusija azovski bataljon, nekdanjo paravojaško organizacijo s povezavami s skrajno desnimi skupinami, sicer opisuje kot neonacistično organizacijo.

icon-expand Po napadu na zapor v Ukrajini FOTO: APTN Video - posnetek zaslona

V mestu na jugu Ukrajine ruski napad terjal več življenj Sicer je bilo v ruskem obstreljevanju ukrajinskega mesta Mikolajev blizu južne fronte v bližini avtobusne postaje ubitih pet ljudi, sedem pa ranjenih, je sporočil regionalni guverner Vitalij Kim. Ukrajinsko predsedstvo je danes sporočilo, da je rusko obstreljevanje Mikolajeva že v četrtek poškodovalo ali uničilo več stavb, vključno s stanovanjskimi hišami. Poškodovana naj bi bila tudi točka za dostavo humanitarne pomoči, tri osebe pa so bile ranjene. Mikolajev, ki leži blizu Črnega morja, je do zdaj zapustila že približno polovica prebivalcev. Pred vojno je v mestu živelo skoraj 500.000 ljudi. Mesto je tudi največje urbano središče pod nadzorom ukrajinskih sil v bližini frontne črte v regiji Herson, kjer je ukrajinska vojska v zadnjih dneh sprožila protiofenzivo.

Zelenski za uvrstitev Rusije med države podpornice terorizma Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je države po svetu pozval, naj Rusijo uvrstijo na seznam držav, ki podpirajo terorizem. "Nihče na svetu ne vlaga več v terorizem kot Rusija," je v video sporočilu dejal Zelenski. To pa po njegovem mnenju zahteva "pravni odziv na svetovni ravni", je dejal v video posnetku, ki ga je objavil v četrtek zvečer na svojem profilu na Facebooku.

icon-expand Volodimir Zelenski

Ameriški senatorji so v zvezi s tem že sprožili postopke za sprejem ustrezne resolucije, vendar je odločitev o tem v pristojnosti zunanjega ministrstva ZDA, ki vodi uradni seznam držav podpornic terorizma. Trenutno so na njem Iran, Sirija, Kuba in Severna Koreja, za katere veljajo stroge sankcije ZDA. Zelenski je v sporočilu poročal tudi o srečanju z vrhovnim štabom ukrajinskih oboroženih sil, s katerim je med drugim razpravljal o zagotavljanju orožja in izvajanju ukrajinskega obrambnega načrta.

Medtem je Rusija v četrtek nadaljevala "vrsto strateško nesmiselnih in brutalnih napadov" v Donbasu, je še dejal Zelenski in dodal, da se je samo v prvi polovici dneva v Kijevu štirikrat zaslišal alarm za zračni napad. V četrtek so Ukrajinci prvič praznovali dan državnosti. "Vesel sem bil, ko sem videl, koliko ljudi si je ta praznik vzelo k srcu, ji čestitalo, se nasmehnilo in bilo ponosnih na Ukrajino," je dejal Zelenski. V Ukrajini sicer 24. avgusta obeležujejo dan neodvisnosti. London: V prvih bojnih vrstah ruske vojske v Ukrajini tudi plačanci skupine Wagner Plačanci iz skupine Wagner se v Ukrajini bojujejo v prvih bojnih vrstah, skupaj z rednimi enotami ruske vojske, trdi britansko obrambno ministrstvo, ki se sklicuje na podatke obveščevalnih služb. Vojska naj bi jim zaradi pomanjkanja pehotnih enot na nekaterih delih frontne črte popolnoma predala odgovornost.

Wagnerjeva skupina je ruska paravojaška organizacija. Različno se opisuje kot zasebno vojaško podjetje (PMC), mreža plačancev ali de facto zasebna vojska ruskega predsednika Vladimirja Putina. Skupina uradno ne obstaja. Sama skupina naj ne bi bila ideološko vodena, so pa bili različni elementi Wagnerja povezani z neonacisti in skrajno desnimi skrajneži.