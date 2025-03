Po njenem mnenju je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obseden z nadaljevanjem vojne. Obtožila ga je, da ni zmožen pokazati čuta za odgovornost in da zavrača mir.

"Obisk voditelja neonacističnega režima V. Zelenskega v Washingtonu 28. februarja je bil popoln politični in diplomatski neuspeh režima v Kijevu," je sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova .

Cilji Rusije v Ukrajini po srečanju med Zelenskim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ostajajo nespremenjeni, je še dejala Zaharova. Dodala je, da so ti cilji demilitarizacija in denacifikacija Ukrajine ter prepoznanje realnega stanja na terenu.