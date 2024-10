Rusija od Googla zahteva 20 decilijonov dolarjev, več kot celotni svetovni BDP

20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 dolarjev oziroma 18.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 evrov. Čeprav je Google eno največjih podjetij na svetu, je njegova tržna vrednost v primerjavi s kaznijo precej manjša, in sicer dva bilijona dolarjev (1.840.000.000.000 evrov). Še več, znesek, ki ga je Rusija simbolično zaračunala tehnološkemu velikanu, presega skupni svetovni BDP, ki znaša 110 bilijonov dolarjev (101.293.798.100.000 evrov), poroča BBC .

Dmitri Peskov in Vladimir Putin

Kazen je dosegla tako velikansko raven, ker – kot je poudarila državna tiskovna agencija Tass – škoda ves čas hitro narašča. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je priznal, da "ne more niti izgovoriti te številke", vendar je pozval vodstvo Googla, "naj bo pozorno". Google se za zdaj še ni odzval na odločitev ruskega sodišča.

Ruska medijska hiša RBC poroča, da je kazen Googlu povezana z omejitvijo vsebine 17 ruskih medijskih kanalov na YouTubu. Čeprav so se omejitve in cenzura začeli že leta 2020, se je blokada kanalov zaostrila po obsežni ruski invaziji na Ukrajino dve leti pozneje. Zaradi tega se je večina zahodnih podjetij umaknila iz Rusije, saj je bilo njihovo poslovanje strogo omejeno s sankcijami.

Ruski mediji so bili prepovedani tudi v Evropi, zaradi česar je Moskva sprejela povračilne ukrepe, piše BBC. Leta 2022 je ruska Googlova podružnica razglasila stečaj, podjetje pa je prenehalo s ponudbo komercialnih storitev v Rusiji, čeprav je nekatere izdelke še vedno mogoče kupiti na tržišču, njihova prodaja pa ni prepovedana.

Gre sicer za enega v vrsti sporov med rusko državo in tehnološkim velikanom. Maja 2021 je ruski medijski regulator Roskomnadzor Google obtožil omejevanja dostopa YouTuba do ruskih medijev, vključno z RT in Sputnikom, ter podpiranja "nezakonitih protestnih dejavnosti".

Julija 2022 je Rusija kaznovala Google z 21,1 milijarde rubljev (355 milijonov evrov), ker ni omejil dostopa do tako imenovanega "prepovedanega" gradiva o vojni v Ukrajini in drugih vsebin.