Rusija odpravlja varnostna jamstva za plovbo tovornih ladij po Črnem morju

Rusija je v ponedeljek do nadaljnjega odstopila od sporazuma o izvozu žita. Kot je pojasnila, je pripravljena obnoviti sodelovanje, takoj ko bodo izpolnjeni zahtevani pogoji. Ti med drugim vključujejo odpravo ovir za izvoz ruskega žita in gnojil ter ponovno vzpostavitev ruskega izvoza amonijaka.

"Več članic je obsodilo to dejanje, češ da se to ne bi smelo zgoditi. Prehod preko Črnega morja ne bi smel biti ustavljen ali prekinjen," je novinarjem povedala finančna ministrica Nirmala Sitharaman. Vendar pa finančni ministri držav skupine G20 niso našli skupnega jezika glede vojne v Ukrajini, je dejala Sitharamanova. Večina zahodnih držav, vključno z Združenimi državami Amerike, Združenim kraljestvom, Nemčijo in Francijo, si je prizadevala za odločno obsodbo Rusije in vojne v Ukrajini, medtem ko sta Rusija in Kitajska nasprotovali vsakršni tovrstni potezi, je dodal indijski vladni uradnik.

Indija je glede vojne v Ukrajini zavzela nevtralno stališče, ni hotela kriviti Rusije in je pozvala k diplomatski rešitvi, hkrati pa je povečala nakupe poceni ruske nafte.