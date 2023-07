Rusija po ameriški napovedi kasetnih bomb za Ukrajino grozi s 'podobnim' orožjem

Zatrdil je, da Rusija tega orožja doslej v Ukrajini še ni uporabila, čeprav so Moskvo tako organizacije za človekove pravice kot Združeni narodi že obtožili uporabe kasetnega streliva. Uporabljala naj bi ga tudi Ukrajina.

Medtem ko večina držav prepoveduje kasetne bombe, namreč nobena od dvojice držav ni podpisnica konvencije o njihovi prepovedi iz leta 2008. Podpisale je niso niti ZDA.

Kasetno strelivo vsebujejo več manjših bomb in te se po izstrelitvi razpršijo nad širokim območjem. Namenjene so uničevanju tankov in druge opreme ter vojakov, saj lahko zadenejo več tarč naenkrat. A za njimi ostane veliko streliva, ki ne eksplodira in predstavlja nevarnost za civiliste po spopadih tudi desetletja kasneje.

ZDA so dobavo kasetnega streliva Kijevu naznanile prejšnji teden. Šlo naj bi za težko odločitev, a potrebno zaradi pomanjkanja drugega streliva. Ameriške bombe za Ukrajino naj bi bile prirejene tako, da bo po izstrelitvi ostalo manj neeksplodiranih sredstev, da bo manj kasnejše škode za civilno prebivalstvo.

V Washingtonu menijo, da lahko takšno orožje oziroma strelivo pomaga Ukrajini prebiti vkopane položaje ruskih sil med protiofenzivo, ki jo izvaja ukrajinska vojska.

Šojgu je v torek zavrnila navedbe Kijeva o dosedanjih uspehih v tej protiofenzivi, češ da so trditve pretirane. "V celoti sovražniku ni uspelo doseči svojih ciljev na kateremkoli delu fronte," je dejal.