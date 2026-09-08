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Po kratki prekinitvi Rusija obnovila napade na Kijev

Kijev, 08. 09. 2026 07.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Ruski napadi na Kijev

Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane naj bi bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem je bilo ranjenih.

Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno.

V napadih so bile poškodovane stavbe po vsem Kijevu, vključno s petnadstropnim stanovanjskim poslopjem v okrožju Solomjanski, zagorelo je več avtomobilov. Po besedah župana Vitalija Klička je v eni od poškodovanih stavb ujetih več ljudi.

Poleg prestolnice so se sirene, ki opozarjajo na nevarnost napada iz zraka, okoli 5.30 po lokalnem času oglasile tudi v drugih delih države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obnovitev ruskih napadov sledi prekinitvi, ki jo je minuli konec tedna zaradi obiskov ameriških odposlancev Stevea Witkoffa in Jareda Kushnerja odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Tudi Ukrajina je zagotovila, da med njunim obiskom ne bo izvajala zračnih napadov na Rusijo.

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Posebna odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta v soboto najprej obiskala Moskvo in nato prvič doslej še Kijev, da bi se z rusko in ukrajinsko stranjo pogovorila o končanju vojne v Ukrajini, ki jo je z invazijo pred več kot štirimi leti in pol sprožila Rusija.

ZDA so po srečanju izrazile upanje na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom. Iz Kremlja so sporočili, da možnosti tristranskih pogovorov ne izključujejo.

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