Po kratki prekinitvi Rusija obnovila napade na Kijev

Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno.

V napadih so bile poškodovane stavbe po vsem Kijevu, vključno s petnadstropnim stanovanjskim poslopjem v okrožju Solomjanski, zagorelo je več avtomobilov. Po besedah župana Vitalija Klička je v eni od poškodovanih stavb ujetih več ljudi.

Poleg prestolnice so se sirene, ki opozarjajo na nevarnost napada iz zraka, okoli 5.30 po lokalnem času oglasile tudi v drugih delih države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obnovitev ruskih napadov sledi prekinitvi, ki jo je minuli konec tedna zaradi obiskov ameriških odposlancev Stevea Witkoffa in Jareda Kushnerja odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Tudi Ukrajina je zagotovila, da med njunim obiskom ne bo izvajala zračnih napadov na Rusijo.