Rusija po lastnih navedbah prevzela nadzor nad Sudžo v Kursku

Sudža, kjer je pred začetkom spopadov živelo približno 5000 ljudi, je največji kraj, ki so ga med ofenzivo v Kursku zavzele ukrajinske sile. Kot je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal vojaški vir, naj bi Sudža veljala za glavno ukrajinsko oporišče v regiji. "Vsa logistika in operacije v regiji so bile odvisne od Sudže. Zdaj je sovražnik izgubil to ključno sredstvo," je dodal.

Ukrajinske sile so avgusta lani sprožile ofenzivo in prevzele nadzor nad deli ozemlja v ruski regiji Kursk v upanju, da bi lahko Kijev s tem izboljšal svoj položaj v morebitnih pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini.