Tujina

Rutte v Kijevu: Ruski napadi ne kažejo resnosti glede miru

Kijev, 03. 02. 2026 07.43 pred 12 dnevi 6 min branja 20

Avtor:
Ne.M. STA K.H.
Volodimir Zelenski in Mark Rutte v Kijevu

Rusija je nadaljevala z raketnimi in brezpilotnimi napadi na ukrajinska mesta in energetsko infrastrukturo, so sporočili lokalni uradniki. S tem je končala kratek premor, o katerem sta se dogovorila Moskva in Washington. Medtem se Ukrajinci še vedno spopadajo z drastičnim padcem temperatur. Ukrajina se je z zahodnimi zaveznicami dogovorila, da bosta Evropa in ZDA na vsako vztrajno rusko kršenje morebitnih prihodnjih dogovorov o premirju oziroma prekinitvi ognja odgovorili s koordiniranim vojaškim odgovorom. Kijev pa je obiskal tudi generalni rekretar Nata, Mark Rutte, ki je opozoril, da ruski napadi ne kažejo resnosti glede miru.

Izpad elektrike v Ukrajini (Trg neodvisnosti, Kijev)
Izpad elektrike v Ukrajini (Trg neodvisnosti, Kijev)
FOTO: AP

Šlo naj bi za največji ruski napad na Ukrajino od začetka leta, v katerem je Rusija po navedbah ukrajinskih zračnih sil uporabila 71 raket in 450 dronov. Ukrajina je prestregla ali uničila 38 raket in 412 brezpilotnikov.

Tarča napada je bil med drugim Kijev, od koder so poročali o več eksplozijah, vodja vojaške uprave v prestolnici Timur Tkačenko pa je na Telegramu zapisal, da so nad mesto poletele balistične rakete.

Izstrelki so zadeli več stanovanjskih poslopij, med drugim je zagorel tudi vrtec. Tkačenko je prebivalce pozval, naj ostanejo v zakloniščih. V prestolnici je bilo ranjenih najmanj pet ljudi.

Preberi še Minus 30, vojska dronov, šola pa pod zemljo: 'Preživeti moramo zimo'

Napadi v času ekstremnega mraza

Prebivalci več kot 1000 stavb so se zjutraj ob temperaturah močno pod lediščem zbudili brez ogrevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tarča napada je bil poleg Sumija, Dnipra, Odese in Vinice tudi Harkov na vzhodu države, kamor sta po besedah župana Igorja Terehova prileteli vsaj dve raketi in številni droni. O napadih je poročal tudi guverner Oleg Sinegubov, ki je dodal, da sta bili ranjeni dve osebi.

Zatrdil je, da je bila tarča več ur trajajočih napadov tudi energetska infrastruktura, pri čemer naj bi bil cilj napadalcev, da "povzročijo največjo močno škodo in sredi izjemnega mraza pustijo mesto brez ogrevanja".

Do napadov namreč prihaja v času, ko se Ukrajinci soočajo z nekaterimi najnižjimi temperaturami to zimo. Zgodaj v torek zjutraj po lokalnem času je temperatura v Kijevu znašala –20 stopinj Celzija, v Harkovu pa –25, poroča CNN. Prebivalce je bilo mogoče videti, kako so se zatekli v kijevsko podzemno železnico, zaviti v debele plašče in kape ter stisnjeni pod spalne vreče in odeje.

Po nepotrjenih medijskih poročilih, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, sta bili v napadu zadeti dve termoelektrarni.

Oblasti so morale po besedah Sinegubova izklopiti gretje za več kot 800 domov, da bi preprečili škodo na omrežju. Brez gretja je ostalo okoli 100.000 ljudi.

"Izkoriščenje najhladnejših dni zime za teroriziranje ljudi je Rusiji bolj pomembno kot uporaba diplomacije," je na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in obsodil napad.

Še pred pogovori v Abu Dabiju je Rusija stopnjevala napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar so se deli države sredi zime soočali s pomanjkanjem električne energije in izpadi.

Prostovoljci strežejo brezplačno toplo hrano prebivalcem Kijeva med izpadom električne energije
Prostovoljci strežejo brezplačno toplo hrano prebivalcem Kijeva med izpadom električne energije
FOTO: AP

Rusija obnovila napade po začasni prekinitvi

Rusija je tako očitno obnovila napade na energetsko infrastrukturo, potem ko je na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred dnevi pristala na njihovo začasno prekinitev sredi hude zime v državi. V Kijevu so ponoči namerili do 17 stopinj pod ničlo, v Harkovu pa je bilo še nekaj stopinj hladneje.

Kremelj je navedel, da naj bi prekinitev trajala do nedelje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek potrdil, da se je število ruskih napadov na energetske objekte zmanjšalo. To je pripisal pritisku ZDA na Moskvo.

Strani bosta sicer v sredo in četrtek v Abu Dabiju nadaljevali pogovore za končanje vojne, ki sta jih ob posredovanju Washingtona začeli pred nekaj več kot tednom dni.

Kijev naj bi se z zavezniki dogovoril o odzivu na potencialne ruske kršitve premirja

Ukrajina se je z zahodnimi zaveznicami dogovorila, da bosta Evropa in ZDA na vsako vztrajno rusko kršenje morebitnih prihodnjih dogovorov o premirju oziroma prekinitvi ognja odgovorili s koordiniranim vojaškim odgovorom, je danes poročal britanski Financial Times, ki se sklicuje na obveščene vire.

Po poročanju časnika so ukrajinski, evropski in ameriški uradniki o tem predlogu že večkrat govorili na srečanjih decembra lani in januarja letos, vključeval pa naj bi večstopenjski odziv na kakršnekoli ruske kršitve dogovorjenega premirja.

Po navedbah obveščenih virov bi ruska kršitev prekinitve ognja že v 24 urah sprožila odziv, sprva z diplomatskim opozorilom, po potrebi pa tudi z akcijo ukrajinske vojske s ciljem ustavitve kršitev.

Če bi Rusija kršitve nadaljevala, bi v drugi fazi posredovale sile t. i. koalicije voljnih, v kateri so številne članice EU, pa tudi Velika Britanija, Norveška, Islandija in Turčija.

V primeru razširjenega napada pa bi 72 ur po prvi kršitvi premirja sledil koordiniran odgovor evropskih in ameriških sil.

Predstavniki Kijeva in Moskve bodo v sredo in četrtek v Abu Dabiju nadaljevali pogovore za končanje vojne, ki sta jih državi ob posredovanju Washingtona začeli pred nekaj več kot tednom dni.

O načrtu so se ukrajinski, evropski in ameriški uradniki po navedbah obveščenih virov pogovarjali decembra v Parizu, svetovalci za nacionalno varnost koalicije voljnih pa 3. januarja v Kijevu. O tem, kako bi bile pripravljene sodelovati ZDA, pa se je ukrajinski predsednik Zelenski decembra lani pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Mar-a-Lagu.

Velika Britanija in Francija sta se zavezali, da bosta v Ukrajino napotili vojsko v okviru varnostnih jamstev, ki jih podpirajo ZDA v skladu z mirovnim sporazumom v 20 točkah, katerega cilj je končati skoraj štiri leta trajajočo rusko invazijo.

Po srečanju v Parizu so ključne zaveznice Kijeva povedale, da bi po uveljavitvi prekinitve ognja sile pod evropskim vodstvom Ukrajini zagotavljale varnost v zraku, na morju in na kopnem ob obveščevalni in logistični podpori ZDA.

Za trajnost premirja bo sicer ključnega pomena nadzor nad njegovim uresničevanjem, še navaja časnik, ki dodaja, da so ZDA ponudile visokotehnološke zmogljivosti za nadzor vzdolž 1400 kilometrov dolge frontne črte.

Rutte v Kijevu

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je danes na obisku v Kijevu, ki je bil le nekaj ur pred tem tarča silovitega ruskega napada, zaradi katerega je brez elektrike znova ostal velik del mesta. Skupaj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim sta se v središču mesta poklonila padlim vojakom.

Zelenski je na omrežju X objavil posnetek z osrednjega trga v Kijevu, kjer sta z Ruttejem prižgala sveči pred obeležjem v spomin vojakom, ki so padli v vojni z Rusijo.

Rutte je kasneje nastopil v ukrajinskem parlamentu, kjer je dejal, da zadnji ruski napadi ne kažejo, da Moskva misli resno glede miru. "Neposredni pogovori potekajo in to je pomemben napredek. Toda ruski napadi, kot so bili tisti sinoči, ne kažejo resnosti glede miru," je dejal v nagovoru poslancem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi mož Nata je na obisk v ukrajinsko prestolnico prispel le nekaj ur po silovitem ruskem napadu z raketami in droni, v katerem je bilo v mestu ranjenih vsaj pet ljudi, tarča pa je bila po začasni prekinitvi napadov znova tudi energetska infrastruktura.

Del mesta, kjer so se temperature spustile na približno 20 stopinj pod lediščem, je ostal brez ogrevanja.

Preberi še 'V Rusiji ni množične podpore vojni, to je iluzija'

Tudi med obiskom Rutteja je bilo v Kijevu po poročanju AFP slišati opozorilo pred morebitnim zračnim napadom. Po poročanju ukrajinskih medijev so ukrajinske zračne sile poročale o "grožnji balistične rakete".

Rutte je sicer pohvalil pogum ukrajinskega ljudstva skoraj štiri leta po začetku ruske invazije in ponovno potrdil podporo zaveznikov Kijevu.

Hkrati je države članice Nata pozval, naj sežejo globoko v svoje zaloge, da bi Ukrajini zagotovile nujno potrebno zračno obrambo, medtem ko ruske sile stopnjujejo napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Rutte je tudi poudaril, da so evropske članice Nata pripravljene zagotoviti trdna varnostna jamstva in napotiti sile v Ukrajino, da bi zagotovile trajnost morebitnega premirja.

Zelenski pa je v luči zadnjih ruskih napadov opozoril, da je Moskva znova zanemarila prizadevanja ameriške strani za končanje vojne v Ukrajini. V objavi na družbenem omrežju X je ob tem še dejal, da je Rusija v današnjih obsežnih napadih uporabila balistične rakete, ob tem pa pozval k čim prejšnji dobavi raketnih sistemov patriot.

Poglavja:
Na vrh Mraz Napadi Kijev naj bi se z zavezniki do Rutte
ukrajina rusija vojna napadi kijev
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mikcar
05. 02. 2026 14.19
Otroski vrtec v glavah Nata
Odgovori
0 0
Truckdriver
03. 02. 2026 21.06
Je prišel v Kijev po svoj kovček belega praha.
Odgovori
+0
1 1
Srebrni breg
03. 02. 2026 19.29
Ej Rusi zamujena priložnost ne vrne se nobena. Škoda.
Odgovori
+0
1 1
periot22
03. 02. 2026 18.48
Dajte še zgodbo o tem kako evropski politični hlapci silijo v vojno čez Ukrajinski režim proti Rusiji!!!!!!!!!
Odgovori
+3
4 1
Slavko BabIč
03. 02. 2026 18.10
Klovn nizozemski naj te v kievu rusi zbombardirajo!
Odgovori
+2
3 1
LevoDesniPles
03. 02. 2026 18.07
lol ta bruselska epstlnova kravatarska mladina je tole bogo europilandijo dobesedno scuzalo do suhega XD
Odgovori
+0
2 2
Samo navijač
03. 02. 2026 17.50
Po ulicah moske lovijo kod pse. Potem pa stojita na pokopališču in si mislita......
Odgovori
+2
4 2
Slavko BabIč
03. 02. 2026 18.12
Mlajši od 18 do 24 let, ki se prostovoljno javijo v ukrajinsko vojsko, pa dobijo 4 povprečne ukrajinske plače na mesec in brezplačno šolanje na faksu če preživijo 6+12 mesecev v vojski! Do zadnjega ukrajinca za ZDA in EU, blackrock in rio tinte!
Odgovori
-1
1 2
biggie33
03. 02. 2026 17.41
Ni naključje, da na pogajanja z Rusijo hodita Larry Fink, predstavnik Blackrocka in Jared Kuchner.. z Zelenskim imata nekaj skupnega in to je, da so vsi trije Židi..
Odgovori
+4
4 0
McGregor---
03. 02. 2026 17.40
Kljub temu, da redno napada 🇺🇦, je bila 🇷🇺 v letu 2025 3. največja izvoznica oroźja. Kaj bi śele bilo, če bi 50% izvoženega porabila nad 🇺🇦
Odgovori
+1
3 2
Naš zmiraj
03. 02. 2026 17.35
Zelenski podpiši kaj ti predlagajo Rusi,ne oziraj se na zahod ker te bodo pustili na cedilu kot že velikokrat vietnam ,irak ,afgvanistan kurde u turčiji in siriji...
Odgovori
+3
5 2
anatomija
03. 02. 2026 17.57
Sirija , Armenija , Iran , Venezuela, Kosovo .... si pozabil omeniti
Odgovori
+1
3 2
Mens sana
03. 02. 2026 17.27
...........zvesti ameriški vojak Rutte je prišel v Kijev provocirati Ruse in blebetati o tem, da Rusi z nadaljevanjem vojne ne razmišljajo o miru, sam pa nadaljuje z Natovo idejo " Amerika od Urala do Kamčatke"............................
Odgovori
+7
9 2
MiskoPol
03. 02. 2026 17.13
Ali temu Rutteju ni jasno, da dokler traja vojna, se streljajo, ko se podpiše premirje, pa orožje utihne? EU je tista, ki Zelenskega že dolgo pumpa, naj ne podpiše premirja, ampak baj se bori do zadnjega Ukrajinca.
Odgovori
+9
11 2
Peklenšček
03. 02. 2026 16.32
Najdonosnejši posle v UA je proizvodnja zastav ! Ena gre not, ena družini in ena ostane zunaj v opomin kako malo je vredon življenje Ukrainca v očeh Zelenskega !
Odgovori
+5
8 3
Peklenšček
03. 02. 2026 16.25
Kakšen mir ?! Več kot pol prebivalcev EU meni da je to čisto zapravljanje denarja !! Slabi EU proračun konec pa je jasen !! EU z lahkoto deli denar ki ga vsem v EU primankuje in UA se ne bori za varnost EU kot nabija Zelensky, ki ima le eno vodilo , MORE MONEY !!
Odgovori
+6
9 3
gr?arica
03. 02. 2026 16.25
Očitno je Ruti Drugi pozabil stališče NATO pakta ob bombardiranju Srbije( Jugoslavije). Takratno stališče zahoda je bilo....Če so prebivalci Srbije brez elektrike je to problem Slobodana Miloševiča. Ob tem so še dodali,da mora Srbija sprejeti pogoje NATO pakta in se bo bombardiranje nehalo. No torej je to sedaj v Ukrajini problem Zelenskega. Kar se tiče morebitnega kršenja premirja...če bo podpisano pa seveda ni niti besede kaj bodo naredili,če bi premirje kršila Ukrajina. Sicer pa nepomembno ,ker Rusija ne verjamem ,da bo pristala na opcijo namestitve NATO enot v Ukrajini. Če pa bo zahod to kljub temu storil....potem smo pa itak v velikem sr....njim.
Odgovori
+8
11 3
kita 1111
03. 02. 2026 11.24
Zahodna Ukrajina ima še nekaj energetskih objektov katere je potrebno uničit
Odgovori
+7
10 3
anatomija
03. 02. 2026 10.54
Še en dokaz m da je Rusija teroristična država. Izrael je milostljiv v primerjavi z Ruskimi nacisti . In še en dokaz več kdo hoče nadaljevati vojno
Odgovori
-13
4 17
gr?arica
03. 02. 2026 16.27
Tu pa si vbrisan. Izrael v enem bombardiranju pobil več civilistov kot Rusi vsega skupaj. Kar pa se nacistov tiče....ruski nacisti se borijo v sklopu regularne Ukrajinske vojske. Enako kot tiste ukrajinske enote,ki uporabljajo oznake nacističnih enot iz 2.sv
Odgovori
+4
8 4
