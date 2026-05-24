Tujina

Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev, štirje mrtvi

Kijev, 24. 05. 2026 09.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Napad na Kijev

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem so umrli štirje ljudje, več kot 60 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.

V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij, poroča francoska tiskovna agencija AFP, izbruhnilo naj bi več požarov, oblasti pa so ljudem svetovale, naj ostanejo v zakloniščih.

Ukrajinske oblasti in tudi ameriško veleposlaništvo v Kijevu so v soboto posvarili pred obsežnim napadom, potem ko je Rusija v petek napovedala, da bo "kaznovala" odgovorne za smrtonosne napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči s četrtka na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone.

"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Delovna akcija
Delovna akcija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Dosje Jarak
Dosje Jarak
