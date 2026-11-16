Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rusija prestregla več kot 1000 ukrajinskih dronov

Moskva, 16. 11. 2026 09.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Ukrajinski dron

Rusija je sporočila, da so njene sile prestregle več kot 1300 ukrajinskih dronov, med katerimi jih je bilo več sto usmerjenih proti Moskvi. Gre za enega največjih ukrajinskih napadov v skoraj petih letih vojne. Ukrajina je po navedbah proruskih oblasti na zasedenem Krimu zadela most, ki polotok povezuje z Rusijo.

Zračna obramba je ponoči in danes zjutraj prestregla okoli 600 dronov, ki so leteli proti moskovski regiji, je na Telegramu sporočil župan prestolnice Sergej Sobjanin. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP iz Rusije za zdaj ni poročil o morebitni nastali škodi ali žrtvah.

Rusko obrambno ministrstvo je pozneje navedlo, da so sistemi zračne obrambe nad več regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem čez noč prestregli in uničili skupaj 1336 ukrajinskih dronov.

Ukrajina je pred tem globoko na ruskem ozemlju zadela pomembno petrokemično tovorno, rafinerijo nafte in objekt za vojaško proizvodnjo.

Ukrajinski dron
Ukrajinski dron
FOTO: Profimedia

Guverner zasedenega Krima Sergej Aksjonov, ki ga je na položaj imenovala Moskva, pa je danes na Telegramu sporočil, da je Ukrajina zadela most, ki Krim povezuje z Rusijo, zaradi česar so na mostu omejili promet. Omejitev naj bi veljala do predvidoma popoldneva.

"Vse pristojne službe so bile mobilizirane za obvladovanje razmer," je dodal Aksjonov, ki pa po poročanju tujih tiskovnih agencij ni navedel, ali je napad terjal smrtne žrtve oz. ali je bil kdo poškodovan.

Rusija je ukrajinski polotok Krim anektirala leta 2014. Moskva je nato dala zgraditi most za cestni in železniški promet, ki od leta 2018 Krim povezuje s celinsko Rusijo.

Od začetka ruske agresije v Ukrajini je Kijev že večkrat napadel omenjeni most.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rusija ukrajina

Zahodno obalo ZDA ogrožajo visoki valovi: visoki do devet metrov

Tisoč krav zavzelo mesto: uničujejo vrtove, ogrožajo promet

24ur.com Nad Rusijo sestrelili več ukrajinskih dronov: 'Ciljali so civilno infrastrukturo'
24ur.com Ukrajinci z več kot 100 droni nad ruske rafinerije in letališča
24ur.com Globoko v ruskem zaledju odjeknile eksplozije, Ukrajina poslala drone
24ur.com V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih
24ur.com Ukrajina v težavah? Ni jim uspelo prestreči niti ene ruske balistične rakete
24ur.com Ukrajinci z več deset droni nad Rostov, napad v Harkovu terjal smrtne žrtve
24ur.com Ukrajina napadla sedež ruske mornarice na Krimu
Priporoča
  • slika
  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika 19
bibaleze
Portal
Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
zadovoljna
Portal
Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje
Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje
vizita
Portal
Zakaj se po 40. letu maščoba nabira predvsem okoli trebuha? Razlog niso samo leta
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
cekin
Portal
Za en sam večer do 150.000 evrov: toliko bodo zaslužili največji glasbeni zvezdniki
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
moskisvet
Portal
Opekline, zobni odtisi in električni šoki: kaj se dogaja v tem muzeju?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
dominvrt
Portal
Koliko časa si mačka zapomni lastnika?
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
okusno
Portal
S temi triki bo miza videti kot iz restavracije
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
voyo
Portal
Spomin
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083