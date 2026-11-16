Rusija prestregla več kot 1000 ukrajinskih dronov

Zračna obramba je ponoči in danes zjutraj prestregla okoli 600 dronov, ki so leteli proti moskovski regiji, je na Telegramu sporočil župan prestolnice Sergej Sobjanin. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP iz Rusije za zdaj ni poročil o morebitni nastali škodi ali žrtvah.

Rusko obrambno ministrstvo je pozneje navedlo, da so sistemi zračne obrambe nad več regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem čez noč prestregli in uničili skupaj 1336 ukrajinskih dronov.

Ukrajina je pred tem globoko na ruskem ozemlju zadela pomembno petrokemično tovorno, rafinerijo nafte in objekt za vojaško proizvodnjo.