Rusija prestregla več kot 1000 ukrajinskih dronov

Zračna obramba je ponoči in danes zjutraj prestregla okoli 600 dronov, ki so leteli proti moskovski regiji, je na Telegramu sporočil župan prestolnice Sergej Sobjanin. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP iz Rusije za zdaj ni poročil o morebitni nastali škodi ali žrtvah.
Rusko obrambno ministrstvo je pozneje navedlo, da so sistemi zračne obrambe nad več regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem čez noč prestregli in uničili skupaj 1336 ukrajinskih dronov.
Ukrajina je pred tem globoko na ruskem ozemlju zadela pomembno petrokemično tovorno, rafinerijo nafte in objekt za vojaško proizvodnjo.
Guverner zasedenega Krima Sergej Aksjonov, ki ga je na položaj imenovala Moskva, pa je danes na Telegramu sporočil, da je Ukrajina zadela most, ki Krim povezuje z Rusijo, zaradi česar so na mostu omejili promet. Omejitev naj bi veljala do predvidoma popoldneva.
"Vse pristojne službe so bile mobilizirane za obvladovanje razmer," je dodal Aksjonov, ki pa po poročanju tujih tiskovnih agencij ni navedel, ali je napad terjal smrtne žrtve oz. ali je bil kdo poškodovan.
Rusija je ukrajinski polotok Krim anektirala leta 2014. Moskva je nato dala zgraditi most za cestni in železniški promet, ki od leta 2018 Krim povezuje s celinsko Rusijo.
Od začetka ruske agresije v Ukrajini je Kijev že večkrat napadel omenjeni most.