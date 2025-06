Nova izmenjava ujetnikov med Ukrajino in Rusijo

"Izmenjave se nadaljujejo," je ob fotografijah vrnjenih ukrajinskih vojakov na družbenem omrežju X zapisal Zelenski. Po njegovih besedah je bila večina od njih v ujetništvu od leta 2022, mnoge so zajeli med bitko za Mariupolj. Zagotovil je še, da si prizadevajo domov pripeljati vse zajete Ukrajince.

Izmenjavo so potrdili tudi v Moskvi. "Še ena skupina ruskih vojakov se je vrnila z ozemlja, ki ga nadzira kijevski režim," je sporočilo tamkajšnje obrambno ministrstvo in dodalo, da se izmenjani vojaki trenutno nahajajo v Belorusiji, kjer jim nudijo zdravstveno in psihološko oskrbo.

Dogovor o repatriaciji trupel in izmenjavi vojnih ujetnikov je eden redkih znanih konkretnih rezultatov neposrednih pogovorov med državama, ki so v začetku meseca potekali v Istanbulu. Tam sta se strani zavezali, da bosta izmenjali po najmanj tisoč zajetih vojakov. Več izmenjav sta sicer izpeljali že pred tem.