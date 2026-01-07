Rusija pošilja mornarico v pomoč tankerju, ki ga spremljajo ameriške sile

Starajoči se tanker Marinera (prej Bella 1) – za katerega Rusija trdi, da ne prevaža nič omembe vrednega – že dlje časa pozorno spremljajo ameriške in britanske sile. Trenutno pluje nekje med Islandijo in Britanskim otočjem.

ZDA naj bi se aktivno pripravljale, da tanker zasežejo. Dva neimenovana ameriška uradnika sta za ameriški CBS povedala, da bi se lahko operacija začela že ta teden, a da še vedno čakajo na odobritev. Načrt naj bi bil podoben decembrski operaciji, v kateri so ameriški marinci, specialne enote in obalna straža zasegli tanker Skipper kmalu po tem, ko je zapustil Venezuelo.

Rusija je zato zdaj napotila mornarico in podmornico za njegovo spremstvo do ruskega pristanišča Murmansk, poroča The Wall Street Journal, ki se pri tem sklicuje na ameriškega uradnika. Rusija sicer teh informacij ni potrdila, po poročanju britanskega The Sun so sporočili le, da "z zaskrbljenostjo spremljajo situacijo".

Če bi ameriškim silam uspelo zaseči Marinero, bi to bil tretji venezuelski naftni tanker, ki bi ga zasegli od septembra.