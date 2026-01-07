Naslovnica
Rusija pošilja mornarico v pomoč tankerju, ki ga spremljajo ameriške sile

Washington, 07. 01. 2026 11.09 pred 1 uro 2 min branja 100

Avtor:
K.H.
Tanker Bella 1, zdaj Marinera

Rusija je napotila mornarico in podmornico za spremstvo naftnega tankerja, ki se skuša izogniti ameriški blokadi Venezuele. ZDA tanker, ki je med potjo spremenil smer in ime, obtožujejo kršenja sankcij in prevažanja iranske nafte. Njegov zaseg naj bi načrtovali v kratkem.

Starajoči se tanker Marinera (prej Bella 1) – za katerega Rusija trdi, da ne prevaža nič omembe vrednega – že dlje časa pozorno spremljajo ameriške in britanske sile. Trenutno pluje nekje med Islandijo in Britanskim otočjem.

ZDA naj bi se aktivno pripravljale, da tanker zasežejo. Dva neimenovana ameriška uradnika sta za ameriški CBS povedala, da bi se lahko operacija začela že ta teden, a da še vedno čakajo na odobritev. Načrt naj bi bil podoben decembrski operaciji, v kateri so ameriški marinci, specialne enote in obalna straža zasegli tanker Skipper kmalu po tem, ko je zapustil Venezuelo.

Rusija je zato zdaj napotila mornarico in podmornico za njegovo spremstvo do ruskega pristanišča Murmansk, poroča The Wall Street Journal, ki se pri tem sklicuje na ameriškega uradnika. Rusija sicer teh informacij ni potrdila, po poročanju britanskega The Sun so sporočili le, da "z zaskrbljenostjo spremljajo situacijo"

Če bi ameriškim silam uspelo zaseči Marinero, bi to bil tretji venezuelski naftni tanker, ki bi ga zasegli od septembra.

Preberi še Ameriška specialna taktična ekipa zajela še en tanker

ZDA tanker Bella 1 – del ruske "senčne flote", skupine ladij, ki nezakonito prevažajo nafto – sumijo kršenja ameriških sankcij in prevažanja iranske nafte. Sprva je bil na poti proti Venezueli. Ameriška obalna straža pa naj bi se decembra v Karibskem morju poskušala vkrcati tanker. Toda tanker je nato obrnil in se napotil nazaj proti ruski prestolnici. 

Predsednik Donald Trump je prejšnji mesec odredil blokado sankcioniranih tankerjev z nafto, ki vstopajo in izstopajo iz Venezuele, kar je Madurova vlada označila za "tatvino". 

16 tankerjev – večina od njih supertankerjev, namenjenih na Kitajsko – se je blokadi izmuznilo z uporabo zavajajočih taktik, kot so uporaba lažnih imen ladij, ponarejenih lokacij in izklop sledilnih signalov za delovanje v "temnem načinu". Satelitski posnetki kažejo, da nekateri plujejo proti vzhodu v tesni formaciji. Drugi so popolnoma izginili iz sistemov za sledenje, piše The Sun.

rusija mornarica tanker zda venezuela

KOMENTARJI100

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
07. 01. 2026 14.30
putler je v sveti vojni. 🤣🤣🤣 Vsak čas ga bo imel tudi trampelj polno kapo.
Odgovori
-1
0 1
Nidani
07. 01. 2026 14.29
Dumb se je odločil, da bo on vodil svet in postavljal pravila, kot mu paše...me zanima, kako dolgo in kakšno ceno bomo plačali! Ampak važno, da janšisti podpirajo pacienta...
Odgovori
+0
3 3
Prašak
07. 01. 2026 14.31
Ti si dejal zadnjič ,da ti je Vatovec kot oče.
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 01. 2026 14.25
Ruska mornarica bo le preverila, če se Trump drži dogovora. Namreč Trump je žid in zato je treba preveriti če vse štima, ampak vemo da ne štima nič v kolikor se dogovarjaš s škodljivimi židi!
Odgovori
+1
3 2
x2f3y1q0đ5
07. 01. 2026 14.24
Toliko o navijanju za Ameriko, Rusijo ali Kitajsko... Od teh nobeden ni nedolžen, mogoče še Kitajska najbolj, ampak kakor pridobiva na svoji moči je prihodnost vprašljiva. Slava idiotom!
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
07. 01. 2026 14.26
Židje so problem, Izrael ustvarja problem in nobena druga država! Le pokvarjeni, parazitski Izrael.
Odgovori
+3
3 0
periot22
07. 01. 2026 14.24
Amerika si zasluži izbris iz sveta toliko zla kot je naredila ta država ga ni nobena!!!!!!!
Odgovori
+8
10 2
Anonymus357
07. 01. 2026 14.29
Američanom grozi finančna katastrofa, EU pa razpad zaradi migracij. Sicer je pa dogovor na Aljaski že dosegel svoje razsežnosti. Amerika prevzema latinsko Ameriko, Rusija Evropo in Kitajska Taiwan. EU je izključena iz pogovorov ker ni poskrbela za diplomacijo, Američani bodo Greenland prevzeli neglede na razpad NATO zveze in kršenja mednarodnega prava. Zdaj bo EU prisiljena sodelovati z Rusijo ker bodo Američani prodajali svoje orožje in Venezuelsko nafto EU...
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
07. 01. 2026 14.23
ZDA bodo bankrotirale. Tiskanje ogromnih količin dolarjev ne pomaga.
Odgovori
+0
2 2
boslo
07. 01. 2026 14.26
To govorite že vsaj 50 let...
Odgovori
+1
1 0
deltex
07. 01. 2026 14.21
Naj se bolna uma Trumpek in Putin ne igrata z mirom, polna sta besed o svetosti življenja, nasprotujeta splavu, obenem pa tako mimogrede ubijata nedolžne ljudi. Gnusno.
Odgovori
+2
2 0
Nidani
07. 01. 2026 14.24
Desnuha pač...
Odgovori
-2
0 2
Wolfman
07. 01. 2026 14.19
Zakaj Robert Golob ne pošlje našega ponosnega policijskega gumenjaka proti Venezueli?
Odgovori
+7
8 1
boslo
07. 01. 2026 14.26
Robi pride naslednji ponedeljek
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
07. 01. 2026 14.27
Za Venezuelo je bolj Levica (saj veš tisti znani video od tete Violete in Mihca😉). Ampak kaj ko je kapitanka z dekliškim priimekom Tršinar včeraj zapustila potapljajoči se čolniček.😂
Odgovori
+1
1 0
Primula1
07. 01. 2026 14.16
To je navadno piratstvo in nič drugega.
Odgovori
+11
12 1
Pamir
07. 01. 2026 14.16
Ne rabijo Rusi pošiljati, Američani spremljajo in varujejo ruski tanker.Šef Putin se je pred enim mesecem sprehajal v USA.Trump gostitelj.
Odgovori
-3
2 5
vrtnar_1
07. 01. 2026 14.13
Zanimivo mi je, da iranske nafte rus ne sme kupiti, ker so amirji dali sankcije...ali pa kdorkoli venezuelske, ker so amirji dali sankcije... Torej, če Slovenija da sankcije na ameriško orožje ga nobeden na svetu ne sme kupovati od njih?! 🤔
Odgovori
+7
11 4
Primula1
07. 01. 2026 14.17
Ja, ker če hibga kdo kupil, bi ga stresli s pklatusi
Odgovori
+1
2 1
Primula1
07. 01. 2026 14.17
Ja, ker jih potrm mi stresemo s pilatusi
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
07. 01. 2026 14.13
Vprašanje ki mene zanma je kaj se Donald in Vladimir menita na 4 oči
Odgovori
+6
7 1
SpamEx
07. 01. 2026 14.13
če se
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
07. 01. 2026 14.13
Vprašaj njiju, ne pa tiste tretje!
Odgovori
-3
0 3
yolli
07. 01. 2026 14.13
Rusi in Kitajci bo morali skupaj nastopit....poslat svojo vojsko da čuva njihove tankerje.....al pa na ozemlje Venezuele postavit par raket z jederskimi glavami.....pa da vidimo pol...ZDA kako bodo reagirali....
Odgovori
+5
7 2
nelika123
07. 01. 2026 14.11
Nic se ne bo nikol spremenilo,dokler ne bo svet zaropotal.Vodje so psihopati.vsi po vrsti
Odgovori
+9
9 0
Knjiznicar
07. 01. 2026 14.16
Tocno tako cim.prej naj zaropota nekje
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
07. 01. 2026 14.11
Sarca imate v odboru za obrambo, kaj caka
Odgovori
+7
8 1
Morgoth
07. 01. 2026 14.20
Met puške v koruzo v2?😜
Odgovori
+4
5 1
Wolfman
07. 01. 2026 14.11
Sionoistični zet Donald Trump in nikakor ne slovenski zet!
Odgovori
+4
6 2
Kakosmodanes
07. 01. 2026 14.10
Američani spremljajo ladjo, da jo nebi zasegli angleži.
Odgovori
+6
7 1
nelika123
07. 01. 2026 14.09
Res se delajo norca iz vseh nad.Barabe
Odgovori
+6
7 1
a res1
07. 01. 2026 14.06
Dobro, da nimamo nafte.
Odgovori
+0
4 4
St. Gallen
07. 01. 2026 14.13
kaj ti to pomaga, ce imate volilno bazo, ki bremza razvoj
Odgovori
+5
6 1
Analist
07. 01. 2026 14.15
Mogoče je nimamo v naravnem okolju... ampak rabijo jo pa vsekakor. No ja, dlede na hitrost pomikanja na cesti je mogoče res ne rabimo
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
07. 01. 2026 14.05
V kolikor bodo američani enkrat končno obračunali in potollli zajedljive žide po Ameriki, potem se vse spremeni na tem svetu in bog ne daj , da si žid!
Odgovori
+6
8 2
