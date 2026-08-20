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Iljušin nad požare v Srbiji: 42.000 litrov vode v enem naletu

Beograd, 20. 08. 2026 15.01 pred 1 uro 2 min branja 32

Avtor:
N.V.
Rusko letalo II-76 Iljušin v Srbiji

Gozdni požari so zajeli tudi Srbijo, največ aktivnih je trenutno na območju Deliblatske peščare, kjer gori več kot 3500 hektarjev gozda in rastlinja. V občini Bela Crkva so razglasili izredne razmere. Na pomoč je prispelo tudi rusko letalo Il-76 "Iljušin", aktivni so tudi vsi helikopterji Helikopterske enote srbskega notranjega ministrstva, na terenu pa je več kot 400 gasilcev.

Požar v Deliblatski peščari je 5. avgusta ušel izpod nadzora, gasilci se tako že več dni borijo z novimi požarišči. Močan veter in visoke temperature znatno otežujeta gašenje, danes pa pričakujejo še nov vročinski val, ki bo ponekod prinesel temperature do 42 stopinj Celzija.

Štab za izredne razmere občine Bela Crkva je zaradi požara v Deliblatski peščari, ki se je razširil na to območje, razglasil izredne razmere, in sicer v Trujinem naselju ter vaseh Kajtasovo in Grebenac. V sporočilu so navedli, da so ogroženi varnost ljudi, premoženje in okolje. Prekinjena je tudi dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki se oskrbujejo iz glavne merilno-regulacijske postaje v občini Bela Crkva.

Na območju, ki ga pokriva Gasilsko-reševalna brigada Kraljevo, sta trenutno aktivna dva požara – na območju Stolova in delu Magliča pod goro Troglav, je danes povedal poveljnik brigade Pero Luković za Tanjug. Dodal je, da sta oba požara pod nadzorom in da ni ogroženih ljudi ali objektov.

"Iljušin" pomaga pri gašenju

Letalo ruskega ministrstva za civilno zaščito, izredne razmere in odpravljanje naravnih posledic se je prav tako vključilo v gašenje. Takšno letalo, poroča N1, lahko v enem naletu odvrže do 42.000 litrov vode, zaradi česar velja za eno najzmogljivejših operativnih letal za gašenje požarov.

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"Na velikih požariščih, kot je Deliblatska peščara, je njegova naloga, da v kratkem času pokrije veliko območje, ki ga je zajel požar, in tako gasilcem na tleh omogoči, da lažje spravijo ogenj pod nadzor," je poudaril notranji minister Ivica Dačić.

Rusko letalo je na letališče Konstantin Veliki v Nišu priletelo v sredo, 19. avgusta. Letelo je prek Črnega morja in Bolgarije kljub sankcijam Evropske unije, ki prepovedujejo prelete ruskih letal. Kot so pojasnili bolgarski predstavniki, je bilo ruskemu letalu dovoljeno preleteti bolgarski zračni prostor na podlagi zahteve Srbije in diplomatske note iz Beograda, poroča N1.

Rusko letalo II-76 Iljušin v Srbiji
Rusko letalo II-76 Iljušin v Srbiji
FOTO: AP

Bolgarski zunanji minister je povedal, da je šlo za humanitarni let, bolgarski minister za promet pa je za medije potrdil, da gre za letalo za gašenje požarov, in dejal, da so bolgarske oblasti storile vse, da bi let potekal čim hitreje.

Hitra napotitev letala ruskega ministrstva za izredne razmere za pomoč pri gašenju požarov v Srbiji je povsem v skladu z duhom, naravo in bistvom rusko-srbskih odnosov, je danes za Tanjug dejal ruski veleposlanik v Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

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KOMENTARJI32

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
20. 08. 2026 16.55
Sm pa mislu da je Vladimir Zelenović zrihtal Iljušina
Odgovori
+1
2 1
2mt8
20. 08. 2026 16.40
Srbija je ruska last, Rusi rešujejo svojo imovino
Odgovori
-1
3 4
Jak Tobim
20. 08. 2026 16.23
pravilno komentiranje v smislu kje zajeti vodo? in, postaviti retorično vprašanje koliko razuma sploh premore nekdo, ki se sprašuje o tem kaj in kje so ukrajinci in zakaj niti slučajno ne morejo poslati karkoli v pomoč. ampak, kaj hočemo. človeštvo je zmeraj temeljilo na bedi, sovraštvu, nizkotnosti,.. in podobnih lepotah karakterijev tipa Dr Dre
Odgovori
+0
2 2
300 let do specialista
20. 08. 2026 16.20
Ko se vidi MOČ prijateljstva, kajne brezzobi "sankcionarji" hahahahaha😂😂
Odgovori
+3
5 2
proofreader
20. 08. 2026 16.20
Lepo, da si države pomagajo. ❤️
Odgovori
+7
7 0
bandit1
20. 08. 2026 16.19
Poglejte si malo opis in zgodovino teh letal. Namensko so bila izdelana za gašenje požarov v Sibiriji in na odročnejših krajih in so bila zelo učinkovita.
Odgovori
+4
5 1
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 16.43
bandit1...ne bo držalo...letalo Iljušin II-76 je bo zasnovano leta 1967 za povsem vojaške zadeve kot težko transportno vojaško letalo za transport opreme in vojakov...šele leta 1990 so v letalo vstavili dva modula oz cisterne po 16.000 litrov vode...kasneje so kapaciteto povečali na 2 x 21.000 litrov
Odgovori
0 0
bandit1
20. 08. 2026 16.54
10 let bogat. Vse zadeve so bile izdelane najprej od interneta, satelitov do x za vojaško industrijo, nakar pa so prešle v civilno uporabo. Enako je s tem letalom. Namensko ga niso izdelali za gašenje požarov, še vodni top ni bil namenjen gašenju požarov.
Odgovori
0 0
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 17.05
bandit1...kaj zdaj, v enem komentarju da so bila zgrajena za gašenje požarov v Sibiriji, v drugem pa da ga namensko niso izdelali za gašenje požarov?...danes internet in UI v trenutku razkrijejo neresnice...je čas da se nehajo laži po komentarjih...
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0 0
galyo77
20. 08. 2026 17.07
Znegiral si samega sebe. To to je 100letbogat...dopovedal....
Odgovori
0 0
Dr Dre
20. 08. 2026 16.16
Kaj pa 🇺🇦, Zelenski nič ni poslal...
Odgovori
+4
6 2
zurc
20. 08. 2026 16.23
ne more ker so mu rusi vse uničili
Odgovori
+2
2 0
travc
20. 08. 2026 16.10
Verjetno je problem zajeti toliko vode ker so reke poniknile?
Odgovori
+4
4 0
travc
20. 08. 2026 16.09
Zaveznika spoznaš v nesreči.
Odgovori
+7
8 1
bandit1
20. 08. 2026 16.00
Taka letala Iljušin imajo tudi Španci in Francozi. Niso jim dovolili vzleteti in gasiti požare zaradi "sankcij" proti....Pa naj vse po gori. So boljša od Kanaderjev in bolj učinkovita.
Odgovori
+8
10 2
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 16.48
bandit1...ne bo držalo...niso bolj učinkovita, Iljušin za eno gašenje potrebuje 90 min, ker gre po vodo na letališče, Canadierji pa vodo zajemajo nad rekami, jezeri, morjem, kar pomeni tudi po 6 min za eno gašenje...kar pomeni recimo en let Iljušina 90 minut in 42.000 litrov vode, Canadier pa v 90 minutah lahko izmeče 90.000 litrov vode z petnajstimi cikli gašenja...
Odgovori
+1
1 0
galyo77
20. 08. 2026 17.07
A lahko nehaš, ker se samo smešiš...
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
20. 08. 2026 15.53
Kapaciteta za 7 Canadairov ali 14 Air tractorjev...impresivno.
Odgovori
+7
8 1
zurc
20. 08. 2026 15.58
ni to za v slovenijo ,3xzajame v bohinjskem jezeru pa je prazno
Odgovori
+6
7 1
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 16.28
Stojadina...Canadierji vodo zajemajo nad rekami,jezeri, morjem... na uro lahko opravi tudi po 10 izmetov vode odvisno od odaljenosti požara in zajema vode....Iljušin pa mora pristati na letališču, kjer ga napolnijo gasilci, nato mora spet poleteti...eno takšno polnenje in uzmet vode traja 90 minut...impresivno, kajne...
Odgovori
+0
2 2
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 16.30
Stojadina....cena Iljušina je 120 miljonov €, noveg Canadierja naj bi bila 52 miljonov €, Air Tractorja pa 6 miljonov €...impresivno, kajne...
Odgovori
+2
2 0
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 16.34
Stojadina...Iljušinov letno naredijo 6, a ker ga rusi uporabljajo za vojsko, ni varijante, da bi se ga dalo kupiti za namene gašenja požarov...Air Tractorjev za gašenje letno naredijo cca 70...
Odgovori
+2
2 0
DSS
20. 08. 2026 16.55
Ni res lahko se polni v rekah in jezerih.
Odgovori
-1
0 1
galyo77
20. 08. 2026 17.08
iljušin?
Odgovori
0 0
ReAnDa
20. 08. 2026 15.52
Šahovska partija brez konca...
Odgovori
+1
1 0
NIKI 2
20. 08. 2026 15.46
Lahko bi EU priskočila na pomoč ko jo je polno hvale. Ne pa da morajo Rusi posredovat
Odgovori
-1
2 3
zurc
20. 08. 2026 16.21
če bi zaprosil ,bi zihr dobil,kot drugo rusi pomagajo ker so prijateljska država z srbijo in prav je tako ,ne moreš pa zdaj gledat na rusijo kot da so ena lepa država ,poglej kaj delajo lastnemu ljudstvu(poitični vrh),in napadli so ukrajino ,oni so agresor,ne moreš pa vseh rusov ocenjevat pa parih vodilnih ljudeh.Če srečam ukrajinca ai rusa meni je vseeno ,do njiju se obnašam kot do vseh ,spoštljivo ,dokler sta tudi ona spoštljiva do mene in ne vsiljujeta razmer in politike svojih držav
Odgovori
+2
2 0
Bolje100letBogat kot7dniReven
20. 08. 2026 16.36
Vučič je zavrnil pomoč hrvaških Canadierjev...
Odgovori
+1
1 0
zurc
20. 08. 2026 16.51
če je to res, je politika skregana, ne narod ,in če je to res ,zadnji čas da ga narod odstavi
Odgovori
0 0
r h
20. 08. 2026 15.45
BRAVO, cela Evropa naj si vzame vzgled glede nošenja burk. B👏R👏A👏V👏O👏. Burke naj nosijo doma v svoji državi, pri nas pa se naj obnašajo po naših načelih. Če jim kaj ne paše, saj vemo kako gre ona pesem "vrati se". Je pa zanimivo, da ni odprto za komentarje tam.
Odgovori
+12
14 2
ReAnDa
20. 08. 2026 15.53
Namesto burk na glavo čelade, ki jih uporabljajo motoristi...
Odgovori
+2
2 0
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