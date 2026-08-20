Iljušin nad požare v Srbiji: 42.000 litrov vode v enem naletu

Požar v Deliblatski peščari je 5. avgusta ušel izpod nadzora, gasilci se tako že več dni borijo z novimi požarišči. Močan veter in visoke temperature znatno otežujeta gašenje, danes pa pričakujejo še nov vročinski val, ki bo ponekod prinesel temperature do 42 stopinj Celzija. Štab za izredne razmere občine Bela Crkva je zaradi požara v Deliblatski peščari, ki se je razširil na to območje, razglasil izredne razmere, in sicer v Trujinem naselju ter vaseh Kajtasovo in Grebenac. V sporočilu so navedli, da so ogroženi varnost ljudi, premoženje in okolje. Prekinjena je tudi dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki se oskrbujejo iz glavne merilno-regulacijske postaje v občini Bela Crkva.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Požari v Srbiji AP

Požari v Srbiji AP

Požari v Srbiji AP

Požari v Srbiji AP

Požari v Srbiji AP

Požari v Srbiji AP











Na območju, ki ga pokriva Gasilsko-reševalna brigada Kraljevo, sta trenutno aktivna dva požara – na območju Stolova in delu Magliča pod goro Troglav, je danes povedal poveljnik brigade Pero Luković za Tanjug. Dodal je, da sta oba požara pod nadzorom in da ni ogroženih ljudi ali objektov.

"Iljušin" pomaga pri gašenju

Letalo ruskega ministrstva za civilno zaščito, izredne razmere in odpravljanje naravnih posledic se je prav tako vključilo v gašenje. Takšno letalo, poroča N1, lahko v enem naletu odvrže do 42.000 litrov vode, zaradi česar velja za eno najzmogljivejših operativnih letal za gašenje požarov.

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"Na velikih požariščih, kot je Deliblatska peščara, je njegova naloga, da v kratkem času pokrije veliko območje, ki ga je zajel požar, in tako gasilcem na tleh omogoči, da lažje spravijo ogenj pod nadzor," je poudaril notranji minister Ivica Dačić. Rusko letalo je na letališče Konstantin Veliki v Nišu priletelo v sredo, 19. avgusta. Letelo je prek Črnega morja in Bolgarije kljub sankcijam Evropske unije, ki prepovedujejo prelete ruskih letal. Kot so pojasnili bolgarski predstavniki, je bilo ruskemu letalu dovoljeno preleteti bolgarski zračni prostor na podlagi zahteve Srbije in diplomatske note iz Beograda, poroča N1.

Rusko letalo II-76 Iljušin v Srbiji FOTO: AP