Rusija potrdila: srečanje Putina in Trumpa v naslednjih dveh tednih

Srečanje med ruskim in ameriškim voditeljem v Budimpešti je po četrtkovem telefonskem pogovoru že razkril Donald Trump, zdaj pa je to potrdila tudi Rusija. Vladimir Putin bi se tako po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova z ameriškim kolegom lahko sešel v naslednjih dveh tednih. Ob tem je sicer dodal, da je treba pred tem rešiti še veliko vprašanj.

Kot je pojasnil ameriški predsednik Donald Trump, sta se voditelja ob koncu četrtkovega pogovora dogovorila, da se bodo naslednji teden sestali njuni visoki svetovalci. Točnega datuma srečanja s predsednikom Vladimirjem Putinom v madžarski prestolnici ni navedel, je pa dejal, da bosta govorila o končanju vojne v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dan kasneje dejal, da bi se moralo njuno srečanje odviti čim prej, vendar pa je treba pred tem rešiti še nekaj vprašanj, med drugim tudi vprašanje, kdo bo v pogajalskih ekipah obeh voditeljev.

Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski FOTO: AP icon-expand

Dodal je še, da se bosta ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ameriški državni sekretar Marco Rubio pred srečanjem pogovarjala po telefonu in začela delati na določanju ekip. Po njegovih navedbah bi se srečanje Putina in Trumpa lahko odvilo v naslednjih dveh tednih ali malo kasneje.

Putin in Trump sta se nazadnje srečala avgusta na Aljaski.

Putin je sicer že govoril tudi z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, ki je ponudil gostovanje vrha, ruski voditelj pa je predlog sprejel. Orban je po pogovoru dejal, da so priprave na srečanje v polnem teku.

'Z veseljem in spoštovanjem pričakujemo Putina'

Rusija naj bi pred srečanjem voditeljev zahtevala varnostna jamstva za Putinovo udeležbo, saj je za ruskega voditelja še vedno veljaven nalog za prijetje, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC). To Putina obtožuje, da je odgovoren za ugrabitev in deportacijo otrok in mladoletnikov iz rusko okupiranih ukrajinskih ozemelj v Rusijo. Madžarska je sicer aprila napovedala umik iz ICC, parlament pa je odločitev potrdil maja. Toda umik začne veljati šele eno leto zatem, kar pomeni, da je Madžarska še vedno zakonsko primorana aretirati Putina, če ta vstopi v državo.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je dejal, da bo Madžarska zagotovila vstop Putina v državo, da bo lahko ta opravil uspešna pogajanja. "Z veseljem in spoštovanjem pričakujemo predsednika Vladimirja Putina in seveda bomo poskrbeli, da bo lahko vstopil na Madžarsko, tu opravil uspešna pogajanja in se nato vrnil domov," je dejal na novinarski konferenci. V madžarski prestolnici naj bi se medtem že začele priprave na odmevno srečanje predsednikov ZDA in Rusije. Orban je za madžarski radio povedal, da se je v četrtek zvečer po telefonu pogovarjal s Trumpom in nemudoma sprožil priprave na srečanje. Odločitev, da srečanje gosti Budimpešta, je Orban označil za logično, rekoč da je Madžarska edina država v Evropi, ki je od začetka vojne v Ukrajini "na strani miru".

Bruselj pozdravlja napovedano srečanje Trumpa in Putina

"Stališče komisije in stališče predsednice Ursule von der Leyen je, (...) da je vsako srečanje, ki Ukrajino približuje pravičnemu in trajnemu miru, dobrodošlo," je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill, pri čemer je opozoril, da srečanje še ni potrjeno. Ob tem je pojasnil, da Putin in ruski zunanji minister Lavrov nista podvržena prepovedi potovanja v EU. Odločitev o tem, ali lahko Putinovo letalo leti čez zračni prostor držav članic EU, je po navedbah komisije v rokah posameznih članic.