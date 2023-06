Rusija trdi, da je preprečila 'veliko ukrajinsko ofenzivo' v regiji Doneck

Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so preprečili veliko ukrajinsko ofenzivo in ubili 250 ukrajinskih vojakov ter uničili več deset bojnih vozil. Navedb, ki jih v Kijevu še niso komentirali, ni moč neodvisno preveriti.

icon-expand Porušena cerkev Svete matere v regiji Doneck, ki so jo med okupacijo jeseni lani uničile ruske sile. FOTO: Profimedia Ministrstvo je sporočilo, da je Ukrajina v nedeljo začela ofenzivo v regiji Doneck z dvema tankovskima bataljonoma in šestimi mehanizmi. Za zdaj še ni znano, ali domnevni napadani pomenijo, da se je ofenziva začela, saj je ukrajinska stran v nedeljo pozvala k tišini pri deljenju informacij o ofenzivi. "4. junija zjutraj je sovražnik začel obsežno ofenzivo na petih sektorjih fronte v smeri južnega Donecka," je rusko obrambno ministrstvo sporočilo na Telegramu in dodalo, da so Ukrajinci poskušali prebiti njihovo obrambo na po mnenju Kijeva najbolj ranljivem del fronte, kar pa da naj jim ne bi uspelo. "Sovražnik ni dosegel svojih nalog, ni bil uspešen," so dodali. Moskva sicer trdi, da je Ukrajina v akciji izgubila 250 vojakov, 16 tankov, tri pehotna bojna vozila in 21 oklepnih bojnih vozil, poročata BBC in Guardian. icon-expand Razmere na bojišču konec aprila. FOTO: AP Ukrajina sicer že več mesecev načrtuje protiofenzivo, pri tem pa želijo imeti čim več časa za usposabljanje vojakov, čakali so tudi na vojaško opremo zahodnih zaveznikov. Uradniki v Kijevu so posvarili tudi pred javnimi špekulacijami o ofenzivi in pozvali k previdnosti pri deljenju informacij, ki bi lahko pomagale Rusiji. "Načrti ljubijo tišino. Začetek ne bo objavljen," je ukrajinsko obrambno ministrstvo sporočilo v nedeljo. Velik del Donecka je od leta 2014 pod nadzorom proruskih separatistov. Je ena od štirih vzhodnih ukrajinskih pokrajin, ki si jih je Rusija nezakonito priključila septembra lani, skupaj z Luganskom, Zaporožjem in Hersonom.