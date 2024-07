Rusija prebivalcem Moskve za odhod na fronto ponuja 22.000 evrov

OGLAS

Moskovski župan Sergej Sobjanin je v torek v izjavi za javnost povedal, da uveljavljajo enkratni bonus v vrednosti približno 22.000 evrov (1,9 milijona rubljev) za prebivalce mesta, ki se pridružijo ruski vojski. Povedal je še, da kdor bi ponudbo sprejel, bi v prvem letu služenja prejel skoraj 60.000 evrov (5,2 milijona rubljev), poroča CNN. Tisti, ki se želijo pridružiti boju v Ukrajini pa lahko prejmejo tudi nadomestila za poškodbe, v višini do 6.000 evrov, družina ubitega vojaka pa bi prejela približno 35.000 evrov. Po treh letih obsežne in neprekinjene invazije v Ukrajini se predsednik Vladimir Putin trudi pridobiti več vojakov v svoje vrste. Čeprav še vedno ni povsem jasno, koliko smrtnih žrtev je ruska vojska že naštela, pa je po številnih ocenah številka visoka. Samo med mesecem majem in junijem je bilo ubitih in ranjenih več kot 70.000 vojakov, tako je v posodobljenih podatkih navedlo britansko obrambno ministrstvo, medtem ko se je ruska vojska na fronti v regiji Harkova soočila z velikimi izgubami.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Ocenjeno je, da je Putinova vojska izgubila 87 odstotkov vseh aktivnih kopenskih vojakov, ki jih je imela pred vojno v Ukrajini. Izgubili pa naj bi tudi dve tretjini tankov, ki so jih imeli prej, to je za CNN povedal njihov vir. Na družbenih omrežjih pa se prav tako pojavlja vse več videoposnetkov, narejenih s pomočjo brezpilotnih letal, na katerih so ubiti ali hudo poškodovani ruski vojaki. Ukrajinske branilce ozemlja, tako nekateri imenujejo tudi 'mesni mlinčki'. Ker pa je smrtnih žrtev vse več, Kremelj išče nove borce na vseh koncih sveta. Predsednik Putin je namreč vojski ukazal, da število vojakov poveča za 170.000, s čimer bi se skupno število vojaškega osebja povečalo na 2,2 milijon, od tega 1,32 milijona vojakov. To pomeni, da se bi število pripadnikov ruske vojske povečalo za 15 odstotkov, to pa je že druga takšna okrepitev od začetka ruske invazije na Ukrajine.

Ruska vojska FOTO: Shutterstock icon-expand

Putin je že septembra leta 2022 po vrsti svojih porazov, ukazal celo rusko demobilizacijo ruskih državljanov. Saj je mobilizacija, ki je pomenila vpoklic državljanov, ki so bili vojaški rezervisti in nabor za tiste z vojaškimi izkušnjami, povzročila demonstracije. Je pa mobilizacija sprožila tudi množično izseljevanje in beg iz države mladih moških, ki so se želeli izogniti vojni. Čeprav je bila mobilizacija novembra 2022 prekinjena, je Rusija dodatno rekrutirala še borce izven meja Rusije, da bi šli v boj na fronto.