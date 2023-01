Pri tem je treba biti pozoren še zlasti na vohunjenje in sabotaže v povezavi z oskrbo z energijo, telekomunikacijami in transportom kritičnega blaga. Napadi na Švedsko v teh sektorjih bi lahko pomenili tudi škodo za preostalo Evropo, sporočilo Säpo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

"Dejanja ruskega režima so nepredvidljiva in Rusija predstavlja tudi resno grožnjo notranji varnosti Švedske," je dejala vodja Säpo Charlotte von Essen. Na to grožnjo je po njenem treba gledati z vidika, da Rusija vidi Švedsko kot del Evrope in tudi kot del Nata, zaradi česar bi se lahko ruske dejavnosti proti Švedski okrepile.

Na plinovodih Severni tok 1 in Severni tok 2, ki povezujeta Rusijo in Nemčijo, so konec septembra lani po eksplozijah v bližini danskega otoka Bornholm na skupno štirih mestih odkrili uhajanje plina. Seizmografske merilne postaje na Švedskem in Danskem so na območju plinovodov, ki ležita na globini med 80 in sto metrov, zaznale dve ločeni eksploziji.