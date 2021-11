Rusija premika tanke T-80U in samovozne topove 2S19 Msta-S na mejo z Belorusijo

Ameriški diplomati so v zadnjih dneh več partnerskih držav v Evropi opozorili zaradi povečanih aktivnosti ruske vojske na meji z Belorusijo. Sporočili so tudi, da se Rusija pripravlja na nove vojaške operacije, a podrobnosti niso izdali. Posnetki pa kažejo večje premike ene najboljših ruskih tankovskih enot, ki je nastanjena v bližini Moskve.

icon-expand Ruske enote pri Jelnji. FOTO: Maxar

Kot je poročal Bloomberg, ZDA že nekaj časa opazujejo povečano aktivnost ruske vojske na zahodni meji Ruske federacije. Posnetki podjetja Maxar razkrivajo večje količine vojaške opreme pri mestu Jelnja, ki je od beloruske meje oddaljeno slabih sto kilometrov, od ukrajinske pa 250. Analitiki pri družbi Janes so zapisali, da so na posnetku tudi elementi 1. gardijske tankovske armade, ene najelitnejših ruskih tankovskih armad, ki je specializirana za prebojne napade in delovanje v zaledju.

icon-expand Tanki T-80U in samohodni topovi 2S19 Msta-S. FOTO: Maxar

Prav tako je mogoče opaziti več logističnih enot, oklepnikov BMP, samovoznih topov 2S19 Msta-S in seveda tankov T-80U, ki sestavljajo večino 1. gardske tankovske armade. Nekatere njene enote so bile aktivne že leta 2015 v Ukrajini. Razporeditev te enote "nakazuje jasno odstopanje od standardnega vzorca usposabljanja 1. gardijske tankovske armade", ki se običajno odvija v okolici Moskve, so še zapisali pri Janesu. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo je v torek sporočilo, da je "v bližini meje in na začasno okupiranih ozemljih" ter pri Črnem morju približno 90.000 ruskih vojakov. Dodali so še, da je Rusija vzpostavila prakso "kopičenja vojaških enot zaradi ohranjanja napetosti v regiji in političnega pritiska na sosednje države".

icon-expand Na območju je nekaj sto tankov in topov. FOTO: Maxar

Britanski uradnik, ki je anonimno govoril za Foreign Policy, je dejal, da so ruski vojaški premiki "skrb vzbujajoči" in "nekoristni", Velika Britanija in ZDA pa imajo o razmerah podobna stališča. Opozoril je, da Velika Britanija še ne deli ameriškega pogleda na te zadeve, a da jih podrobno spremlja.

Podobne premike ruske vojske so zaznali že aprila, takrat pa se je ta umaknila na svoja običajna območja delovanja. V resnici je kakršna koli invazija praktično nemogoča – Rusija verjetno le razkazuje svoje mišice in želi povedati, da ni brezzobi tiger.

icon-expand Ruske enote pri Jelnji – podoben premik je bil že spomladi. FOTO: Maxar