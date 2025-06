Rusija prepovedala delovanje kulturnega inštituta British Council

Rusko generalno tožilstvo je sporočilo, da inštitut British Council pod pretvezo izobraževalnega in kulturnega dela spodbuja britanske interese in vrednote ter izvaja projekte za diskreditacijo ruske notranje in zunanje politike. Podpira tudi gibanje LGBTQ, ki je v Rusiji uvrščeno med skrajne organizacije.

Ruska obveščevalna služba FSB pa očita inštitutu, da je vpleten v projekte britanskih obveščevalnih služb, katerih cilj je spodkopavanje suverenosti neodvisnih držav. Zato pozivajo partnerske države, naj sledijo zgledu Moskve in prepovejo delovanje britanskega inštituta.

Za British Council v Rusiji se s tem ne bo nič spremenilo, saj je organizacija po navodilih ruskega zunanjega ministrstva v Moskvi leta 2018 morala prekiniti svoje dejavnosti. Takrat so kot razlog navedli poslabšanje odnosov med državama po zastrupitvi prebeglega tajnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji. London namreč za zastrupitev krivi rusko tajno službo, Moskva pa kakršno koli vpletenost zanika.

Od začetka vojne proti Ukrajini je Rusija za nezaželene organizacije že razglasila številne ustanove, med njimi tudi mednarodno priznane, kot so okoljevarstvena organizacija Greenpeace, ameriški inštitut Atlantic Council, britanski Chatham House in preiskovalne novinarje Bellingcat.