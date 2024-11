Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je ukrep označil za nujnega pri zaščiti otrok. "Moramo zaščititi te majhne ljudi, ki se še ne morejo sami," je dejal Volodin in dodal, da je treba preprečiti "možne nevarnosti, povezane s spremembo spola," katerim bi bili otroci v teh državah izpostavljeni. Po njegovem mnenju je zahodna politika do otrok "katastrofalna", poroča krone.at.

Poslanec Oleg Nilov je šel še korak dlje in pozval k razmisleku o "zaščiti" otrok, ki so jih tujci že posvojili. Po podatkih Volodina je bilo od leta 1993 v tujino posvojenih več kot 102.000 ruskih otrok.

Zakon je del širšega niza ukrepov, s katerimi se Rusija vse bolj oddaljuje od Zahoda. Julija 2023 je predsednik Vladimir Putin podpisal zakon, ki prepoveduje spremembo spola. Konec istega leta je bilo LGBT gibanje v Rusiji razglašeno za "ekstremistično".

Rusija je s tem ukrepom dodatno zaostrila že tako strogo zakonodajo glede LGBT-pravic. Med prizadetimi so tudi številne evropske in druge zahodne države, kjer so pravice LGBT-skupnosti zakonsko zaščitene.

Ruski poslanci so ob tem ponovno kritizirali Zahod, ki naj bi, po njihovem mnenju, načrtno spodkopaval "tradicionalne vrednote" in izkrivljal zgodovino. Poleg tega obtožujejo zahodne države spodbujanja medetničnih in medverskih konfliktov ter poskusov revizije vloge Rusije v svetovni zgodovini.

Mednarodna skupnost je nove omejitve že obsodila kot kršitev človekovih pravic in še en primer izolacije Rusije. Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da bo zakon negativno vplival predvsem na otroke, ki potrebujejo dom, ter da Rusija s tem nadaljuje svojo politiko diskriminacije.

Rusija pa se brani z argumentom, da zgolj ščiti lastne državljane in svoje vrednote pred vplivom Zahoda, ki ga označuje za dekadentnega in moralno propadlega.