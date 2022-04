Žalostne podobe iz Kijeva in njegove okolice: odkrili že več kot 1200 trupel

Na širšem območju Kijeva so od umika ruskih sil našli 1222 trupel, je za britanski Sky News v nedeljo povedala ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova. Oblasti trenutno preučujejo 5600 primerov domnevnih vojnih zločinov, ki naj bi jih zakrivile ruske sile od začetka invazije, identificirali pa so več kot 500 domnevnih vojnih zločincev, med njimi so tudi višji predstavniki ruske vojske.

"To, kar vidimo v vseh regijah Ukrajine, so vojni zločini, zločini proti človečnosti, in delamo vse, da bi to popravili," je poudarila.

V Ukrajini se medtem nadaljujejo spopadi predvsem na vzhodu države. V napadu v Harkovu sta v nedeljo umrla najmanj dva človeka, dan prej pa deset. "Ruska vojska nadaljuje vojno proti civilistom zaradi pomanjkanja zmag na fronti," je na Telegramu zapisal regionalni guverner Oleg Sinegubov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem znova opozoril, da se ruske sile pripravljajo na še obsežnejše operacije na vzhodu države. Po njegovih besedah bo prihajajoči teden "napet", Rusija pa da se "še bolj boji izgubiti", saj jo je "strah, da bo treba priznati resnico". Dodal je, da se bodo ruske čete v kratkem premaknile na vzhod njegove države. "Proti nam lahko uporabijo še več raket, še več letalskih bomb. Mi pa se pripravljamo na njihova dejanja. Odzvali se bomo," je zatrdil.

Tudi namestnica obrambnega ministra Hana Maljar je opozorila, da Rusija vztraja pri zavzetju vzhoda Ukrajine.

Številni skušajo še vedno zbežati pred pričakovanimi spopadi na vzhodu. Po navedbah guvernerja Luganska Sergija Gaidaja na dan območje zapusti od 2500 do 2700 ljudi, okoli 20 do 25 odstotkov prebivalstva pa ostaja tam.

Z območja so med drugim rešili okoli 50 ranjenih in starejših pacientov, ki so jih na varno ob podpori Zdravnikov brez meja odpeljali s posebnim bolniškim vlakom ta konec tedna. Načrtujejo pa nove evakuacije.

Trajajoči spopadi pa pomenijo tudi vse večjo škodo za gospodarstvo Ukrajine. Namestnik ukrajinskega ministra za gospodarstvo je ocenil, da nastala škoda doslej znaša 1000 milijard dolarjev. Ukrajinska vlada je v nedeljo sicer prvič od začetka vojne dala na voljo sredstva v višini okoli 31,2 milijona evrov za nujno odpravo škode in popravila.

Napetosti med Rusijo in Ukrajino se po prepričanju svetovalca Zelenskega Olekseja Arestoviča ne bodo končale s to vojno. "Rusija zasleduje novo obliko imperija, bodisi z Vladimirjem Putinom ali Aleksejem Navalnim, tako se bosta v 32 do 35 letih z Rusijo odvili še najmanj dve oz. tri runde," je povedal. Menjava oblasti v Kremlju torej po njegovem naj ne bi končala konfrontacij z Ukrajino.