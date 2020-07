Rusija protestira, ker so na veleposlaništvu ZDA v Moskvi izobesili LGBT zastavo

Komisija je opozorila, da so se zastave pojavile v času kampanje pred referendumom o ustavnih amandmajih, ki so med drugim vključevali zaščito tradicionalnih družinskih vrednot, poroča RT.

Predsednik ruske komisije za preprečevanje tujega vpletanja v notranje zadeve Ruske federacije Vasilij Piskarev je povedal, da so veleposlaništva ZDA, Velike Britanije in Kanade z izobešanjem LGBT zastav na svojih pročeljih prekršila tako Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih, kot tudi ruske zakone.

Ameriško veleposlaništvo je konec junija poleg zastave ZDA izobesilo še mavrično zastavo LGBT ter na Instagramovem profilu zapisalo, da so "Pravice LGBT človekove pravice, te pa da so univerzalne. Mesec ponosa je namenjen poudarku, da si vsak zasluži življenje brez sovraštva, predsodkov in pregona."

Na izobešanje zastav se je odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je dejal, da "mavrične zastave povedo nekaj o ljudeh, ki delajo tam".

V nekaterih državah v mesecu juniju obeležujejo spomin na dogodke iz leta 1969, ko se je newyorška gay skupnost uprla rednim policijskim racijam v barih, kjer so se zbirali homoseksualci.