Navodila Ukrajincem po številnih zračnih napadih: Ne objavljajte fotografij eksplozij

Rusija je davi z več kot 120 raketami znova napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo, so sporočile ukrajinske oblasti. Serija ruskih raket je bila usmerjena proti večjim mestom, zato so se po vsej Ukrajini oglasili alarmi za zračne napade, prebivalce pa so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Oblasti so Ukrajince pozvale, naj na družbenih omrežjih ne objavljajo fotografij eksplozij in posledic napadov, saj bi tako lahko razkrili informacije o delu ukrajinske zračne obrambe.

icon-expand Ukrajinski sistem zračne obrambe je prestregel rakete v Kijevu. FOTO: Profimedia V Kijevu so v bolnišnico morali odpeljati tri ljudi, med njimi tudi 14-letno deklico, je povedal župan mesta Vitalij Kličko. O eksplozijah poročajo tudi iz Harkova, Odese, Lvova in Žitomirja. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija napadla iz različnih smeri, tako iz zraka kot morja. Rusi naj bi uporabili tudi brezpilotna letala kamikaze, poroča BBC. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right 'Ne objavljajte fotografij eksplozij' Oleksij Arestovič, prav tako svetovalec ukrajinskega predsednika, je Ukrajince opozoril, naj na družbenih omrežjih ne objavljajo fotografij eksplozij in posledic napadov, saj bi tako lahko sovražnik dobil informacije o delu ukrajinske protizračne obrambe, kar bi izdalo njen položaj. "Če boste to storili, bodo popravili cilje svojih raket," je dodal. Današnji napad je že deseti ruski zračni napad v Ukrajini od oktobra in velja za najhujšega v zadnjih skoraj dveh tednih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v preteklih dneh večkrat opozoril, da se ruske sile pripravljajo na nove napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo. Napadi na infrastrukturo so že povzročili veliko škodo ter v zimskem času omejili dostop prebivalcev do oskrbe z vodo in elektriko ter ogrevanja.