Tujina

Rusija prvič testirala nosilno raketo Sojuz-5

Bajkonur, 02. 05. 2026 14.46 pred 1 uro 1 min branja 8

L.M.
Soyuz-5

Na kozmodromu Bajkonur v Kazahstanu je v četrtek pozno zvečer potekal prvi testni polet nove ruske nosilne rakete srednjega razreda Sojuz-5 (znane tudi kot Sunkar). To je pomemben korak v razvoju nove generacije raket, ki jih razvija ruska vesoljska agencija Roskozmos v okviru testnih poletov.

Roskozmos je sporočil, da sta prvi in drugi del rakete delovala brez težav ter da je bil testni tovor uspešno poslan na načrtovano suborbitalno tirnico, kjer je nato po poročanju Euronews padel v Tihi ocean.

Sojuz-5 naj bi uporabljal enega najzmogljivejših raketnih motorjev na tekoče gorivo na svetu, njegov cilj pa je znižanje stroškov izstrelitev ter povečanje nosilnosti do približno 17 ton. Poleg tega naj bi uporabljal tudi okolju prijaznejše pogonske komponente.

Kozmodrom Bajkonur ostaja eno najpomembnejših zgodovinskih središč vesoljskih poletov. Prav tam je leta 1961 vzletel prvi človek v vesolje, Jurij Gagarin.

Po razpadu Sovjetske zveze Rusija Bajkonur uporablja na podlagi najemnega sporazuma s Kazahstanom, državi pa v zadnjih desetletjih tesno sodelujeta na področju vesoljskih tehnologij, še navaja Euronews. Skupni projekt Baiterek, ki se razvija od leta 2004, naj bi posodobil infrastrukturo in omogočil prehod na sodobnejše, bolj okolju prijazne raketne sisteme.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

asdfghjklč
02. 05. 2026 16.03
S čim se Moskvitosi hvalijo ... 17 ton ... SLS lahko dvigne 95 ton, spaceXova Super Heavy pa do 150t ... bodo moskvitosi morali še malo več čipov iz pralnih strojev nabaviti, da bodo lahko povečali nosilnost.
periot22
02. 05. 2026 15.59
Bravo Velika Rusija!
asdfghjklč
02. 05. 2026 16.02
Ne boš rekel, da gre za nateg? Ziher je to vse v studiu posneto.
Watcherman
02. 05. 2026 16.07
Si vsaj malo pameten?
Watcherman
02. 05. 2026 16.14
Napiši še zakaj bi bil sploh nateg navedi razlog za to,če se kot NASA ukvarjajo z vesoljskimi programi in poleti in je to njihovo delo ti ni nič jasno?
Watcherman
02. 05. 2026 15.56
Spet nateg,laž,pravljica za lahko noč in zrežirano kajne ali morbit ne,ker gre za Rusko phahahahahahaha?.Lp
asdfghjklč
02. 05. 2026 16.00
Ne ... tokrat je vse res, ker se dogaja v rusiji.
Watcherman
02. 05. 2026 16.06
Aja,če gre za NASA pa ni res phahaha?.Lp
