Rusija prvič testirala nosilno raketo Sojuz-5

Roskozmos je sporočil, da sta prvi in drugi del rakete delovala brez težav ter da je bil testni tovor uspešno poslan na načrtovano suborbitalno tirnico, kjer je nato po poročanju Euronews padel v Tihi ocean.

Sojuz-5 naj bi uporabljal enega najzmogljivejših raketnih motorjev na tekoče gorivo na svetu, njegov cilj pa je znižanje stroškov izstrelitev ter povečanje nosilnosti do približno 17 ton. Poleg tega naj bi uporabljal tudi okolju prijaznejše pogonske komponente.