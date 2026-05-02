Rusija prvič testirala nosilno raketo Sojuz-5

Roskozmos je sporočil, da sta prvi in drugi del rakete delovala brez težav ter da je bil testni tovor uspešno poslan na načrtovano suborbitalno tirnico, kjer je nato po poročanju Euronews padel v Tihi ocean.
Sojuz-5 naj bi uporabljal enega najzmogljivejših raketnih motorjev na tekoče gorivo na svetu, njegov cilj pa je znižanje stroškov izstrelitev ter povečanje nosilnosti do približno 17 ton. Poleg tega naj bi uporabljal tudi okolju prijaznejše pogonske komponente.
Kozmodrom Bajkonur ostaja eno najpomembnejših zgodovinskih središč vesoljskih poletov. Prav tam je leta 1961 vzletel prvi človek v vesolje, Jurij Gagarin.
Po razpadu Sovjetske zveze Rusija Bajkonur uporablja na podlagi najemnega sporazuma s Kazahstanom, državi pa v zadnjih desetletjih tesno sodelujeta na področju vesoljskih tehnologij, še navaja Euronews. Skupni projekt Baiterek, ki se razvija od leta 2004, naj bi posodobil infrastrukturo in omogočil prehod na sodobnejše, bolj okolju prijazne raketne sisteme.
