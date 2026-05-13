Tujina

Rusija prvič uspešno testirala novo medcelinsko balistično raketo

Moskva, 13. 05. 2026 09.50 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA M.V.
Lansiranje ruske rakete Sarmat

Rusija je v torek preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Preizkus rakete prihaja po februarskem izteku pogodbe Novi Start, ki je ZDA in Rusiji omejevala zaloge jedrskega orožja.

"To je najmočnejši raketni sistem na svetu," je po prejemu poročila o uspešni izstrelitvi medcelinske balistične rakete Sarmat dejal ruski predsednik Vladimir Putin.

Kot je dodal, lahko raketa nosi jedrsko bojno glavo, ki je več kot štirikrat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Putina bo raketa do konca letošnjega leta pripravljena za bojno delovanje.

Putin je od prvega preizkusa rakete leta 2022 sicer večkrat dejal, da bo raketa nameščena do konca leta, vendar se ti načrti še niso uresničili. Kremelj je medtem sporočil, da je o izstrelitvi rakete obvestil ZDA, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Raketa Sarmat, ki jo zveza Nato imenuje Satan II, je prva medcelinska balistična raketa, izdelana v Rusiji po razpadu Sovjetske zveze, ki so jo uvrstili med t. i. super težke rakete. Zmožna je doseči do 35.000 kilometrov.

Moskva in Washington sta se kmalu po izteku pogodbe Novi Start, ki je bila podpisana leta 2010, dogovorila o ponovni vzpostavitvi vojaškega dialoga na visoki ravni, toda za zdaj ni znakov o obnovi ali podaljšanju dogovora, navaja AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k novi pogodbi, ki bi vključevala tudi Kitajsko, ki povečuje svoje zaloge jedrskega orožja, a so še vedno precej manjše od ruskih ali ameriških. Državi sta se sicer večkrat medsebojno obtožili kršitev sporazuma.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
13. 05. 2026 11.09
Imajo pa sodoben izstrelitveni center ali kaj naj bi že tisto bilo... In kje je raket pristal?
Odgovori

13. 05. 2026 11.00
kr vseh 12k naj se izstreli da bo mir
Odgovori


anatomija
13. 05. 2026 10.55
Do katerega konca leta bodo te rakete pripravljene če sploh bodo ,ker bo prej propadla Putinova Rusija
Odgovori


biggbrader
13. 05. 2026 10.43
To je pa nevarno. Da gre okoli Sveta in pade nazaj v Rusiji !
Odgovori


Samo navijač
13. 05. 2026 10.25
Se la razume da bi bil odgovor vzajemni,tako da ja zadnjemu ni potrebno ugasniti luci.
Odgovori


CorbaMorba
13. 05. 2026 10.23
Kaj vse bi lahko imeli....tako imamo pa bogatune, ki nas pošiljajo umret za dobiček....
Odgovori


Samo navijač
13. 05. 2026 10.19
Tri ,stiri patarde nad Evropo bos mislila ,da so te teleportirali na Mars.
Odgovori


Zmaga Ukrajini
13. 05. 2026 10.12
🤣🤣🤣 Poleg riđota, je putler drugi največji patetik na svetu. V Ukrajini je sprašil ogromno "veleraket" (kinjalov), pa prišel - NIKAMOR. Tudi tole kar zdaj počne, bolj spominja na mulce, ki sem ji je zaluštalo metat petarde.
Odgovori


Rudar
13. 05. 2026 10.56
Vprašanje kdo je prvi in kdo drugi. Vsekakor pa si ta dva nedvomno delita vrh lestvice.
Odgovori


