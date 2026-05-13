Rusija prvič uspešno testirala novo medcelinsko balistično raketo

"To je najmočnejši raketni sistem na svetu," je po prejemu poročila o uspešni izstrelitvi medcelinske balistične rakete Sarmat dejal ruski predsednik Vladimir Putin.

Kot je dodal, lahko raketa nosi jedrsko bojno glavo, ki je več kot štirikrat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Putina bo raketa do konca letošnjega leta pripravljena za bojno delovanje.

Putin je od prvega preizkusa rakete leta 2022 sicer večkrat dejal, da bo raketa nameščena do konca leta, vendar se ti načrti še niso uresničili. Kremelj je medtem sporočil, da je o izstrelitvi rakete obvestil ZDA, poroča ruska tiskovna agencija Tass.