Rusija razglasila protiteroristično operacijo v treh regijah ob meji z Ukrajino

Ruske oblasti so v treh regijah, ki mejijo z Ukrajino – Kursk, Brjansk in Belgorod, razglasile protiteroristično operacijo. Gre za odločitev, ki je sledila vdoru ukrajinskih enot na ozemlje Ruske federacije. Ukrepi predvidevajo poostren nadzor nad komunikacijami, gibanjem vozil in posameznikov, povečujejo pristojnosti varnostnim silam in krepijo zaščito infrastrukturnim objektov. Uvedbo posebnega režima je v krajih ob meji z Ukrajino najavila tudi Belorusija.

Protiteroristični režim so oblasti uvedle "zaradi povečane ravni sabotaže in terorističnih groženj iz Ukrajine," je sporočil guverner regije Kursk Aleksej Smirnov. Podobne razloge sta navedla tudi guvernerja regij Brjansk in Belgorod. Odločitev so sprejeli nekaj dni po napadu ukrajinskih enot na mednarodno priznano ozemlje Rusije. Strateški in taktični cilji Ukrajine za zdaj niso znani, saj tako uradni Kijev kot tudi ukrajinski vojaški blogerji ne razkrivajo preveč podrobnosti o ciljih in poteku vojaške operacije, zato se večina tokrat pri poskusu razumevanja situacije opira na poročanja ruskih uradnih in neuradnih virov. Čeprav se spopadi v regiji Kursk odvijajo že četrti dan, še vedno ni povsem jasno, kje natančno poteka frontna črta in ali se je ta sploh izoblikovala. Temu botruje informacijska zmeda v ruskem etru. Medtem ko ministrstvo za obrambo poroča o uničevanju nasprotnika in prihodu okrepitev, se vojaški blogerji, analitiki in vojni dopisniki prerekajo o tem, kako daleč je uspelo Ukrajincem prodreti, koliko enot je Ukrajina vrgla v ta napad ter ali gre zgolj za diverzijo ali pravo ofenzivo.

Za zdaj je jasno, da je Ukrajincem uspelo najti šibko točko v ruski obrambi vzdolž dolge meje z Ukrajino. Potem ko so uspeli prebiti položaje obmejnih enot, se je v notranjost Rusije uspelo prebiti mobilnim enotam, ki so zaobšle bolj utrjene položaje in prodrle v notranjost regije Kursk. Ukrajinski vojaki so se pojavljali v nebranjenih naseljih in na prometnicah več deset kilometrov od meje, kar je še dodatno zmedlo rusko poveljstvo. Pri tem naj bi bili dobro opremljeni s sistemi za elektronsko bojevanje in droni. Rusija ima tudi težave pri napotitvi okrepitev, eno od kolon je zdesetkal napad, domnevno s sistemom Himars, umrlo naj bi več deset ruskih vojakov. Vseeno naj bi ruskim silam v petek uspelo relativno stabilizirati situacijo in vzpostaviti črto obrambe. Nekateri ruski blogerji opozarjajo, da Ukrajina še ni vrgla glavnine sil v napad, zato pričakujejo odločilne spopade v prihodnjih dneh.

Kaj pomeni uvedba protiteroristične režima? Uvedba t. i. protiterorističnega režima vnaša spremembo v dinamiko javnega življenja v obmejnih regijah. V skladu z novimi pristojnostmi lahko organi oblasti izvedejo preselitev državljanov, ki živijo na ogroženem območju, predviden je poostren nadzor javnega reda in miru ter telefonskih pogovorov in drugih komunikacij, okrepljeno varovanje državnih in infrastrukturnih objektov. Pripadniki protiterorističnih enot imajo tudi pristojnost zaseči vozila, vstopiti v stanovanja in druge zasebne prostore ter zemljišča. Poostren je nadzor nad prometom in gibanjem ljudi na določenih območjih.

Evakuacija prebivalstva v regiji Kursk