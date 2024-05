Rusija razpisala tiralico za Zelenskim

Kot piše Ukrajinska Pravda, pa ob tem ni navedeno, za kateri člen naj bi šlo. Tudi Nexta je na družbenih omrežjih objavila posnetek zaslona tiralice, ki ga je pospremila s simbolom krohotajočega obraza.

Ukrep sicer nima neposrednega vpliva na Zelenskega, saj se ukrajinski predsednik ne nahaja na ruskih tleh, pojasnjuje tiskovna agencija AFP.

Seznam imen, ki so na ruskem seznamu iskanih oseb, je obsežen in vključuje tako ruske kot tuje osebnosti. Februarja so v Moskvi na seznam dodali estonsko premierko Kajo Kallas, pa tudi imena drugih voditeljev iz baltskih držav. V Kremlju so to odločitev utemeljili z nasprotujočimi si pogledi Moskve in baltskih držav na zgodovino.