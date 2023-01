Rusija se 'odziva na sovražne poteze', izgnala estonskega veleposlanika

"Odgovornost za razvoj takšnih razmer med Rusijo in Estonijo je v celoti na estonski strani. Še naprej se bomo odzivali na sovražne poteze estonskih oblasti," je sporočilo ministrstvo.

Ob tem je opozorilo, da je Talin rusofobijo in gojenje sovražnosti do Moskve povzdignil na raven državne politike in dodalo, da je bil estonski veleposlanik o odločitvi ministrstva že obveščen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je prvič, da je Rusija izgnala veleposlanika članice Evropske unije, odkar je 24. februarja pričela z invazijo na Ukrajino. Do izgona prihaja po tem, ko se je Estonija 11. januarja odločila, da bo do konca meseca drastično zmanjšala število osebja na ruskem veleposlaništvu v Talinu.

Za izgon so se estonske oblasti odločile, da bi dosegle "enakopravnost diplomatskega osebja obeh držav". S tem si prizadevajo, da bi bilo število delovnih mest na ruskem veleposlaništvu v Talinu in na estonskem predstavništvu v Moskvi enako.