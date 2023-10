Je Rusija sama sestrelila svojega naprednega lovca Su-35?

Ruska zračna obramba naj bi v petek nad ukrajinsko regijo Zaporožje sama sestrelila svojega skoraj 100 milijonov evrov vrednega lovca Su-35. Pojavili so se tudi video posnetki, katerih verodostojnosti sicer ni mogoče preveriti. Zahodni analitiki pa ob tem pravijo, da je ruskim silam v preteklem letu in pol že večkrat uspelo, da so same uničile svoje letalo.

icon-expand Ruski lovec Su-35 FOTO: AP Ruska zračna obramba naj bi blizu frontne črte v južni ukrajinski regiji Zaporožje sama sestrelila enega izmed moskovških naprednih bojnih letal Su-35, so v petek poročali ruski in ukrajinski vojaški blogerji, pa tudi obveščevalne službe. Na spletu se je ob tem pojavil tudi nočni posnetek iz mesta Tomaka, kjer se vidi, kako raketa leti proti lovcu, nato pa letalo zajamejo plameni in plovilo začne padati proti tlom. Verodostojnosti posnetka ni mogoče preveriti, ruske oblasti pa se na poročanja o incidentu niso odzvale, piše Newsweek. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zahodni analitiki sicer trdijo, da so izgube v ruski zračni obrambi, katerih zasluge lahko pripišejo kar sami sebi, dokaj pogoste. "Izgube se nanašajo na dejavnike, kot so neizkušenost pilotov, omejen čas usposabljanja z določenimi modeli in časovni pritisk," so ugotovili. Več kot petina izgub v zračni obrambi naj ne bi bila posledica sovražnih dejanj, piše Newsweek. Po poročanju nizozemske raziskovalne skupine Orxy je Rusija od začetka agresije na Ukrajino, torej v zadnjem letu in sedmih mesecih, izgubila že štiri napredna lovska letala Su-35. Ta model naj bi ruska vojska pogosto uporabljala za doseganje ciljev v Ukrajini. "Gre za letalo četrte generacije s tehnologijo pete generacije," naj bi se hvalila o modelu. Su-35 je prvič poletel leta 2008. Gre za posodobljeno različico lovca Su-27, zasnovano za "bistveno povečanje učinkovitosti boja proti zračnim, kopenskim in morskim ciljem," pa o lovcu piše Združena zračna korporacija, ki si jo pretežno lasti ruska vlada. Nekdanji britanski vojaški častnik Frank Ledwidge je o Su-35 dejal, da naj bi ga Rusija zasnovala posebej za boj proti letalom zahodne izdelave, kot so F-16. PREBERI ŠE Po dveh mesecih brez preboja: '80 let se nihče ni soočil s takšno obrambo' Območje okoli ukrajinskega strateško pomembnega mesta Tokmak, ki odpira vrata proti pristaniščema Melitopol in Berdjansk na azovski obali, so ruske sile zavzele v prvih tednih vojne. Ukrajina si od takrat prizadeva, da bi območje znova prevzela pod svojo oblast. V območje je usmerjena tudi ukrajinska spomladanska protiofenziva, ki se je začela junija letos.