Rusija si 'izposoja' imena in produkte podjetij, ki so zapustila državo

Zahodna podjetja, ki so spomladi zaradi začetka vojne v Ukrajini zapustila ruski trg, so v njem pustila globoko luknjo, zaradi katere pa se s težavami ne sooča le Rusija, ampak tudi podjetja v odhodu. Na ruskem trgu so se namreč začeli pojavljati ponaredki njihovih produktov, pa tudi nelegalni uvozi izdelkov. Če pride do tožb, se ruska sodišča postavijo na stran svoje države, vlada pa je celo izdala uredbo, ki dovoljuje 'izposojo' imen podjetij in znamk iz 'neprijateljskih držav'.

Nekatera podjetja, kot je npr. Coca-Cola, so se iz Rusije popolnoma umaknila, spet druga, kot je McDonald's, so verige svojih obratov in restavracij prodala, nekatera pa so sodelovanje le delno prekinila. Kljub slednjim se je v ponudbi ustvarila velika luknja, ki jo nekateri ruski uvozniki, prodajalci in podjetniki zapolnjujejo s ponaredki ali uvoženimi izdelki. Ruska podjetja so z namenom dobička začela prevzemati tudi imena zahodnih znamk.

icon-expand Ruski McDonald's FOTO: Profimedia

Odhajajoča podjetja se zato bojijo, da izgubljajo svoj ugled. Svojo intelektualno lastnino poskušajo zavarovati s pomočjo sodišč, a postopki so dolgotrajni, ruska sodišča pa se le redko odločajo razsoditi v njihovo dobro. Z novimi vladnimi uredbami lahko 'kradejo' imena zahodnih podjetij Ruska vladna agencija za intelektualno lastnino je od začetka umika podjetij prejela že ogromno prijav o kršitvah, je povedal vodja vsebinske strategije v skupini za intelektualno lastnino Robert Reading. "Vlada navadno zavrne prošnje za ime podjetja, če je to preveč podobno imenu nekega že obstoječega podjetja, vendar pa je Rusija spomladi sprejela uredbo, ki dovoljuje uporabo patentov iz držav, ki jih je Rusija označila za neprijateljske, kot sta npr. Velika Britanija in Združene države Amerike," je poudaril in dodal, da Rusija zahodnim podjetjem niti ne plača zneska za intelektualno lastnino, kar je tudi eden izmed virov spora.

icon-expand Okusno & pika FOTO: Profimedia

Prav tako Rusija po novem dovoljuje vzporedni uvoz oz. delovanje sivega trga, kjer se prodajajo predvsem izdelki podjetja Carefree za žensko higieno in različne znamke oblačil ter obutve. Odvetnica ameriškega odvetniškega podjetja, ki se ukvarja z intelektualno lastnino, Carey Kulp je trenutne odnose med različnimi podjetji in njihovimi znamkami primerjala z Divjim zahodom. "Rusija je postala mračno območje za Zahod," je povedala.

icon-expand Od začetka vojne sta ruska podjetnika Alexander Gershtein in Vadim Ryabchenk oddala vlogo za prevzem približno 20 znamk, med njimi so Coca-Cola, Adidas, Mercedes-Benz in P&G's Pampers. FOTO: AP

Dva ruska poslovneža bi prevzela približno 20 zahodnih znamk Kdo pa so tisti, ki se z umikom želijo okoristiti? Dva izmed njih, Alexander Gershtein in Vadim Rjabčenk, sta moskovska podjetnika, ki se ukvarjata s prodajo povojev in drugih medicinskih pripomočkov. Od začetka vojne sta oddala vlogo za prevzem približno 20 znamk, med njimi so Coca-Cola, Adidas, Mercedes-Benz in P&G's Pampers. Gershtein je ob tem dejal, da bi njegovo podjetje zaradi trenutnih proizvodov brez težav lahko izdelovalo tudi plenice Pampers, in obljubil, da bo v primeru prejetja licence za prevzem znamke dovoljenje razširil še na druga ruska podjetja. "Če pa bo država rekla, da želi ona proizvajati določene produkte, pa ji bomo znamko odstopili, s tem res ni nič narobe," je še povedal in dodal, da ga nobeno od zahodnih podjetij še ni pozvalo, naj svoje prijave za prevzem znamk na ruskem območju umakne, zato se mu početje ne zdi sporno.

Nekateri pred originalno ime preprosto dodajo "ruski" Medtem ko so se nekateri poslovneži odločili, da bodo podjetja prevzeli, so drugi našli drugačno rešitev – zahodna podjetja v odhodu rusificirajo, pravi ameriški odvetnik Josh Gerben, kar storijo na dva načina. Ali si izposodijo njihov logotip ali pa ime znamke oz. podjetja zapišejo v cirilici. Eden izmed takih primerov je preimenovanje podjetja Haribo, ki je najbolj znano po proizvajanju gumijastih bonbonov. Po odhodu Hariba so se namreč odločili, da ga bodo zamenjali s svojim podjetjem, ki se bo imenovalo "Ruski Haribo", spet nekdo drug je za verigo kavarn in barov želel pridobiti dovoljenje za uporabo McDonaldsovega logotipa. Spet tretji poslovnež je na vlado naslovil prošnjo za uporabo v cirilici zapisanega imena znamke športne obutve New Balance, a so tudi njegovo prošnjo zavrnili.

icon-expand Po odhodu podjetja Haribo so se v Rusiji odločili, da ga zamenjajo s svojim podjetjem "Ruski Haribo". FOTO: AP

Ruska sodišča ostajajo na strani svoje države Coca-Cola se je od svoje napovedi, da se bo z ruskega trga umaknila, srečala že z več ponaredki, na ruska sodišča pa zato vložila tudi že kar nekaj tožb. A sodišče ostaja na strani Rusije, podjetje je namreč tožbe proti gaziranim pijačam s sivega trga in konkurentom s skoraj enakimi imeni v večini primerih izgubilo. Coca-Coli podobni izdelki, kot je tudi "Fantola", tako ostajajo na trgu. Prav tako se na račun odhoda z velikimi zneski okorišča uvozno podjetje Pivoindustria LLC, ki iz ameriških veleblagovnic v Rusijo prevaža tisoče pločevink pijače Fanta z okusom breskve in ananasa in Coca-Cole z okusom češnje. Ruska vlada sicer gaziranih pijač ni dodala na seznam dobrin, ki so upravičene do vzporednega uvoza. Kljub temu si podjetje število uvoženih pijač želi še povečati, je dejal njihov odvetnik Maxim Soso. Ker je bil ukaz Coca-Cole, naj carina izvoz blokira, neuslišan, je podjetje proti Pivoindustrii vložilo že tri tožbe, sojenja so že v teku in zaprta za javnost.

icon-expand Prav tako se na račun odhoda z velikimi zneski okorišča uvozno podjetje Pivoindustria LLC, ki iz ameriških veleblagovnic v Rusijo prevaža tisoče pločevink pijače Fanta z okusom breskve in ananasa in Coca-Cole z okusom češnje. FOTO: Shutterstock

A odvetnik Soso je prepričan, da se bodo ruski sodniki odločili soditi v prid Pivoindustrie. "Vzporedni uvozi so zelo pomembni, saj vzpodbujajo tekmovanje, s tem pa nižajo ceno, kar je bolje za potrošnike, s tem pa bodo spodbujali tudi ruska podjetja," je dejal. Coca-Cola pa odgovarja, da so tožbe nujne za varovanje ugleda znamke, saj tretje osebe želijo trgovati s svetovno priznano in cenjeno znamko. 'Če ne bi bilo vojne, bi brez težav zmagala Coca-Cola' Podjetje gaziranih pijač je sodišča obiskalo že večkrat, med drugim je aprila vložilo tožbo proti ruskemu proizvajalcu brezalkoholnih pijač Černogolovka, ki je še pred začetkom vojne na ruskem trgu prodajalo pijačo Fantola, podobno Fanti. "V predvojnih časih bi v takih primerih brez težav zmagala Coca-Cola," je dejal odvetnik in strokovnjak za rusko pravo Peter Maggs. Maja je začelo tudi s proizvodnjo pijače "Cola Černogolovka", podobne Coca-Coli.