Rusija si želi nazaj v Svet ZN za človekove pravice

Dokument, ki so ga ruski diplomati poslali ZN, je pridobil tudi BBC, Rusija pa v njem obljublja, da bo našla "ustrezne rešitve za vprašanja človekovih pravic". Ob tem so omenili tudi, da želijo preprečiti, da bi svet postal inštrument, ki služi politični volji ene skupine držav, kar najbrž pomeni Zahod.

Rusija, kot so dejali njeni diplomati, upa, da si bo povrnila nekaj mednarodne verodostojnosti, potem ko je bila obtožena hujših kršitev človekovih pravic v Ukrajini, pa tudi znotraj svojih meja. Zadnji dokazi o teh zlorabah so bili Svetu predstavljeni nedavno v poročilu preiskovalne komisije o Ukrajini. Predsednik komisije Eric Mose je poudaril, da obstajajo dokazi o vojnih zločinih, vključno z mučenjem, posilstvi in napadi na civiliste.

Posebna poročevalka ZN za Rusijo Mariana Katzarova pa je v ločenem poročilu zapisala, da so se tudi razmere na področju človekovih pravic v Rusiji znatno poslabšale, predvsem pa je izpostavila nezakonite aretacije, mučenje in grdo ravnanje.

Svet Združenih narodov ima sedež v Ženevi in ima 47 članov, od katerih je vsak izvoljen za triletni mandat. Na naslednjih volitvah, 10. oktobra, se bo Rusija skupaj z Albanijo in Bolgarijo potegovala za dve mesti v Svetu, rezervirani za države srednje in vzhodne Evrope. Glasovanje bo vključevalo vseh 193 članic generalne skupščine ZN v New Yorku. Diplomati teh članic so že poudarili, da je povsem mogoče, da bo Rusija izvoljena, saj naj bi vodila agresivno kampanjo in državam ponujala žito ter orožje v zameno za glasove.

Rusija je bila aprila 2022 suspendirana, pri čemer je 93 članov glasovalo za, 24 proti, 58 pa je bilo vzdržanih. V svojem dokumentu za izgubo članstva Rusija krivi ZDA in njihove zaveznike.