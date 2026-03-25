Tujina

Rusija sprožila enega največjih napadov v zadnjih mesecih

Kijev, 25. 03. 2026 07.58 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Po napadih v Lvovu

Ukrajina se je znašla pod enim izmed najbolj intenzivnih napadov doslej. Rusija je namreč v zadnjih mesecih in v zadnjih 24 urah izstrelila skoraj 1000 dronov, je sporočila ukrajinska vojska. Poškodovanih je vsaj 40 ljudi, med njimi tudi pet otrok, vsaj dve osebi pa sta umrli. Tudi Ukrajina je zadala povračilne udarce, iz Rusije namreč sporočajo, da so nad ozemljem sestrelili skoraj 400 dronov, ki so prileteli iz Ukrajine. Eden od napadov je povzročil požar v večjem pristanišču na severozahodu Rusije.

Rusija je v okviru 24 ur nad Ukrajino izstrelila 948 dronov, od tega 556 podnevi, kar so predstavniki ukrajinskih oblasti označili za enega najobsežnejših tovrstnih napadov doslej. Skupaj z napadi iz predhodne noči je obstreljevanje terjalo osem smrtnih žrtev.

Dve osebi v zahodni ukrajinski Ivano-Frankivski oblasti sta umrli, med žrtvami sta bila vojak Nacionalne garde in njegova 15-letna hči. V času napada sta bila ravno na poti v bolnišnico, kjer je bila vojakova žena, ki je le nekaj dni prej rodila sina. Štirje drugi, med njimi šestletni otrok, so bili poškodovani, poroča CNN.

Po podatkih ukrajinskih uradnikov so bili prizadeti stanovanjski objekti in mestna središča, vključno s porodnišnico v Ivano-Frankivski regiji, ki je bila poškodovana.

V Vinici je po besedah tamkajšnjega župana umrl 59-letni moški, poškodovanih je bilo še 11 ljudi. "To je bil eden največjih napadov podnevi," je povedal tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil Jurij Ignat. "Na to se ne da navaditi."

V Lvovu je bilo po napadu po besedah župana Andrija Sadovija ranjenih vsaj 22 ljudi. Letalske sile so sporočile, da je bilo identificiranih vsaj 15 zadetkov, vsaj 541 dronov pa je bilo uničenih ali nevtraliziranih.

Poškodovana je bila tudi cerkev kompleksa bernardinskega samostana, ki je pod Unescovo zaščito. "Arhitekturni spomenik nacionalnega pomena – kompleks bernardinskega samostana – je bil poškodovan," je na Telegramu objavil župan Lvova in dodal, da strokovnjaki še niso določili obsega škode. "Nahaja se v zgodovinski četrti mesta, ki je na Mednarodnem seznamu kulturne dediščine pod okrepljeno zaščito," je dodal. Požar naj bi zadel stavbe, ki so poleg kompleksa.

"Iranski Šahedi, modernizirani s strani Rusije, napadajo cerkev v Lvovu. To je popolna izprijenost, in le nekdo, kot je Vladimir Putin, bi lahko v tem užival," je v svojem večernem nagovoru dejal Volodimir Zelenski. "Obseg tega napada jasno kaže, da Rusija nima resnih namenov končati te vojne."

Ukrajinci vračajo udarec

Rusko obrambno ministrstvo je davi sporočilo, da so njegovi sistemi zračne obrambe ponoči in zgodaj zjutraj prestregli in uničili 389 ukrajinskih dronov, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, pa tudi v bližini Moskve.

Med drugim je po napadih izbruhnil požar v pristanišču Ust-Luga v Finskem zalivu, ki je ključno središče za ruski izvoz, vključno z gnojili, nafto in premogom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Guverner leningrajske regije, v katero spada tudi Sankt Peterburg, Aleksander Drozdenko, je sporočil, da požar še gasijo, žrtev pa naj ne bi bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je v Kurski regiji po napadih ukrajinskih dronov umrl 55-letni moški, 13 drugih je bilo ranjenih, je sporočil vršilec dolžnosti guvernerja Aleksandra Khinshteina.

V zadnjih tednih je Kijev okrepil napade na Rusijo, ki Ukrajino z droni in raketami dnevno napada, odkar je februarja 2022 izvedla invazijo na državo.

V ponedeljek je ukrajinska vojska zadela tudi pristanišče v Primorsku, prav tako blizu meje s Finsko. Tudi tam je izbruhnil požar. Iz ruske regije Belgorod pa oblasti danes po ukrajinskem raketnem napadu poročajo o škodi na električni in vodni infrastrukturi.

