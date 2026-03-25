Rusija sprožila enega največjih napadov v zadnjih mesecih

Rusija je v okviru 24 ur nad Ukrajino izstrelila 948 dronov, od tega 556 podnevi, kar so predstavniki ukrajinskih oblasti označili za enega najobsežnejših tovrstnih napadov doslej. Skupaj z napadi iz predhodne noči je obstreljevanje terjalo osem smrtnih žrtev. Dve osebi v zahodni ukrajinski Ivano-Frankivski oblasti sta umrli, med žrtvami sta bila vojak Nacionalne garde in njegova 15-letna hči. V času napada sta bila ravno na poti v bolnišnico, kjer je bila vojakova žena, ki je le nekaj dni prej rodila sina. Štirje drugi, med njimi šestletni otrok, so bili poškodovani, poroča CNN.

Po napadih v Lvovu AP

Po podatkih ukrajinskih uradnikov so bili prizadeti stanovanjski objekti in mestna središča, vključno s porodnišnico v Ivano-Frankivski regiji, ki je bila poškodovana. V Vinici je po besedah tamkajšnjega župana umrl 59-letni moški, poškodovanih je bilo še 11 ljudi. "To je bil eden največjih napadov podnevi," je povedal tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil Jurij Ignat. "Na to se ne da navaditi." V Lvovu je bilo po napadu po besedah župana Andrija Sadovija ranjenih vsaj 22 ljudi. Letalske sile so sporočile, da je bilo identificiranih vsaj 15 zadetkov, vsaj 541 dronov pa je bilo uničenih ali nevtraliziranih. Poškodovana je bila tudi cerkev kompleksa bernardinskega samostana, ki je pod Unescovo zaščito. "Arhitekturni spomenik nacionalnega pomena – kompleks bernardinskega samostana – je bil poškodovan," je na Telegramu objavil župan Lvova in dodal, da strokovnjaki še niso določili obsega škode. "Nahaja se v zgodovinski četrti mesta, ki je na Mednarodnem seznamu kulturne dediščine pod okrepljeno zaščito," je dodal. Požar naj bi zadel stavbe, ki so poleg kompleksa. "Iranski Šahedi, modernizirani s strani Rusije, napadajo cerkev v Lvovu. To je popolna izprijenost, in le nekdo, kot je Vladimir Putin, bi lahko v tem užival," je v svojem večernem nagovoru dejal Volodimir Zelenski. "Obseg tega napada jasno kaže, da Rusija nima resnih namenov končati te vojne."

Ukrajinci vračajo udarec Rusko obrambno ministrstvo je davi sporočilo, da so njegovi sistemi zračne obrambe ponoči in zgodaj zjutraj prestregli in uničili 389 ukrajinskih dronov, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, pa tudi v bližini Moskve. Med drugim je po napadih izbruhnil požar v pristanišču Ust-Luga v Finskem zalivu, ki je ključno središče za ruski izvoz, vključno z gnojili, nafto in premogom.

