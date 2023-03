Rusija sprožila kazensko preiskavo proti tožilcem in sodnikom ICC

Ruske oblasti so sporočile, da so pričele s kazensko preiskavo glavnega tožilca Karima Khana in več sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Do preiskave prihaja po tem, ko je ICC izdal nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij.

icon-expand Ruski predsednik Vladimir Putin FOTO: AP "Ruski preiskovalni odbor je sprožil kazenski postopek proti tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča Karimu Khanu in več sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča," je sporočil preiskovalni odbor in izdajo naloga za aretacijo Putina označil za nezakonito. ICC je nalog za aretacijo Putina izdal v petek zaradi suma, da je ruski voditelj odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Zaradi podobnih obtožb je izdalo nalog tudi za Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok. PREBERI ŠE 38-letna Marija, ki za Putina premešča otroke: 'Grdo so govorili o predsedniku' Moskva je v odzivu poudarila, da nalog nima nikakršnega pomena in da je pravno neveljaven. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je izpostavil, da "Rusija skupaj z več drugimi državami ne priznava pristojnosti tega sodišča, zato so vse tovrstne odločitve za Rusijo s pravnega vidika nične in neveljavne". PREBERI ŠE Ukrajina o nalogu za aretacijo Putina: Odločitev je zgodovinska ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča. Zato za zdaj ni jasno, kako namerava sodišče uveljaviti nalog za aretacijo. PREBERI ŠE Mednarodno sodišče izdalo nalog za aretacijo Putina Fajonova: Seveda pozdravljam to odločitev Mednarodnega kazenska sodišča Mednarodno kazensko sodišče v Haagu je nalog za aretacijo ruskega predsednika izdalo v četrtek. Na nalog se je odzvala tudi Slovenija. "Seveda pozdravljam to odločitev Mednarodnega kazenska sodišča, tudi predsednik vlade Golob je enako sporočil," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dodala je, da je Slovenija v preteklosti že večkrat ostro obsodila ruske vojne zločine, med drugim je bila med 43 državami, ki so bile pobudnice za začetek kazenskega pregona. Da je bilo iz Ukrajine v Rusijo odpeljanih že več otrok, je pred nekaj dnevi v poročilu potrdila tudi Komisija sveta Združenih narodov za človekove pravice. Neuradno naj bi šlo za 16.000 otrok, ki so jih namestili k ruskim rejniškim družinam in jim "vsilili" rusko državljanstvo, je povzela Fajonova. Pravi tudi, da gre v Ukrajini za zločine proti človeštvu, genocid. Mnenje deli ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, ki je sistematično preseljevanje Ukrajincev označil za "verjetno največjo prisilno deportacijo v sodobni zgodovini", dejanja pa prav tako enačil z "genocidnim zločinom". PREBERI ŠE Pogrešani ukrajinski otroci: 'Ne vem, kaj bomo s tabo, vem pa, da doma ne boš več videl' Odločitev pozdravili tudi v Ukrajini, ZDA ... Ukrajina se je na novico o nalogu odzvala z besedami, da gre za zgodovinsko odločitev. Predsednik ZDA Joe Biden je v petek odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča označil kot upravičeno. V pogovoru z novinarji v Beli hiši je izpostavil močno sporočilno vrednost takšnega dejanja, pri tem pa izpostavil, da ZDA niso članica sodišča. Ob tem je izrazil tudi prepričanje, da je jasno, da je ruski predsednik v Ukrajini zagrešil vojne zločine. Tudi nemški kancler Olaf Scholz je pozdravil nalog za aretacijo Putina. Scholz je ob tem opozoril, da nihče ni nad zakonom in dejal, da je ICC prava institucija za preiskavo vojnih zločinov.