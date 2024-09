Rusija sprožila protiofenzivo v Kursku

Ruska vojska je po zadnjih podatkih ponovno vzpostavila nadzor nad vasmi Gordejevka, Viktorovka, Vnezapnoe, Bjakovo, Apanasovka, Krasnooktjabrskoje, Snagost in Obukovka, potem ko jim je uspel preboj skozi položaje 103. brigade teritorialne obrambe Ukrajine. Ukrajinski kanal na Telegramu DeepState, ki sodeluje z obrambnim ministrstvom, je poročal, da so se razmere na zahodnem delu fronte v zadnjih urah poslabšale, in potrdil rusko napredovanje.

Boji v Kursku so bili v zadnjih dveh tednih, potem ko je ruski vojski uspelo stabilizirati položaj, osredotočeni predvsem na uničevanje nasprotnikove logistike. Zahodno od omenjenih vasi so se ruske enote južno od reke Sejm znašle v precej neugodnem položaju, saj je ukrajinska vojska uničevala mostove čez reko z uporabo visokomobilnih raketnih sistemov Himars in M270. Rusija je trdila, da je uničila več lanserjev, vendar se je vseeno morala zateči h gradnji pontonskih mostov čez reko, s katerimi se je trudila oskrbovati "odrezane" enote.

Kljub oteženi logistiki je očitno ruski vojski čez reko Sejm uspelo spraviti dovolj opreme in tehnike, da je ta lahko sprožila ofenzivo in ukrajinsko vojsko potisnila nekaj kilometrov stran.

Kursk ali Donbas?

Ob začetku ruske ofenzive v Donbasu so številni vojaški analitiki in tudi uradni predstavniki zahodnih vojska ob pohvalah za drznost izrazili tudi negotovost glede ukrajinske ofenzive v Kursku. Kot je bilo kasneje slišati tudi iz ukrajinske vrhovne komande in ust generala Aleksandra Sirskega, je bil eden od ciljev Kijeva tudi prisiliti rusko poveljstvo, da enote iz Donbasa pošlje v reševanje razmer v Kursku, kar pa se na koncu ni zgodilo in Rusija je nadaljevala prodor v Donbasu.

Ruska vojska se je nevarno približala strateško pomembnemu Pokrovsku, s tem pa je celotnemu južnemu delu ukrajinskih sil v Donbasu grozil kolaps. Poveljstvo se je naposled odzvalo in tja napotilo več brigad iz rezerve, ki so Ruse odvrnile od frontalnega napada na Pokrovsk in jih zaustavile. Rusija je zato zaenkrat preusmerila pozornost proti jugu, kjer poskušajo doseči še eno, sicer manjše, logistično vozlišče Kurahovo, prav tako je znova oživela fronta okrog trdnjave Vugledar, ki je bila prizorišče katastrofalnega ruskega poraza v začetku leta 2023. Ruska vojska v zadnjih dneh počasi obkoljuje mesto.