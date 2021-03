Rusi zahtevajo opravičilo zaradi primerjav Sputnika V z 'rusko ruleto'

Rusija pa sedaj od Evropske unije zahteva javno opravičilo."Tovrstni komentarji so neprimerni in spodkopavajo kredibilnost Eme in njenega postopka,"so zapisali na uradnem profilu Twitterju, kjer promovirajo cepivo."Cepiva in Ema morajo biti nad politiko."Dodajajo, da negativni komentarji Wirthumer-Hochejeve "zastavljajo resna vprašanja o morebitnem političnem vmešavanju v postopek Eme".

Ruske oblasti sicer pravijo, da so EU pripravljene dostaviti 50 milijonov odmerkov cepiva takoj, ko bo to odobreno.