Rusija svari baltske države: 'Če imate kaj pameti, boste poslušali opozorilo'

"Te države so prejele ustrezno opozorilo. Če imajo režimi teh držav kaj pameti, ga bodo poslušali. Če ne, se bodo morali soočiti z odgovorom," je dejala Zaharova. Podobne izjave je nekaj dni prej podal tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov .

Tiskovna predstavnica ruskega ministrstva za zunanje zadeve Marija Zaharova je dejala, da je Rusija baltskim državam poslala "opozorilo", ker naj bi Ukrajini dovolile, da uporablja njihov zračni prostor za napade na rusko ozemlje.

Kot kaže so namreč ukrajinski brezpilotniki na poti proti ruskim baltskim pristaniščem vstopili v zračni prostor baltskih držav, zato Rusija obtožuje Latvijo in Estonijo, da sta Ukrajini dovolili uporabo zračnega prostora za napade na rusko ozemlje.

Latvija je sporočila, da "Rusija izvaja dezinformacijsko kampanjo", Estonija pa je neposredno zavrnila obtožbe, da je Ukrajini dala takšno odobritev. Ukrajinsko zunanje ministrstvo se je partnerjem opravičilo za incidente in izjavilo, da so brezpilotni letalniki najverjetneje skrenili s poti pod vplivom ruskih sistemov za elektronsko bojevanje.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je kasneje dejal, da Rusija namerno preusmerja ukrajinske brezpilotne letalnike, da bi vstopili v zračni prostor baltskih držav.

Najkrajša neposredna pot iz Ukrajine do ruskih pristanišč na območju Sankt Peterburga poteka vzdolž vzhodne meje Belorusije, Latvije in Estonije.