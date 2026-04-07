Rusija svari baltske države: 'Če imate kaj pameti, boste poslušali opozorilo'

Moskva/Riga, 07. 04. 2026 11.31 pred eno minuto 1 min branja 0

M.V.
Napad z droni na rusko baltsko pristanišče

Moskva je baltske države opozorila, da se bodo "soočile s posledicami" zaradi domnevne uporabe zračnega prostora za ukrajinske napade na ruska pristanišča na Baltskem morju.

Tiskovna predstavnica ruskega ministrstva za zunanje zadeve Marija Zaharova je dejala, da je Rusija baltskim državam poslala "opozorilo", ker naj bi Ukrajini dovolile, da uporablja njihov zračni prostor za napade na rusko ozemlje.

"Te države so prejele ustrezno opozorilo. Če imajo režimi teh držav kaj pameti, ga bodo poslušali. Če ne, se bodo morali soočiti z odgovorom," je dejala Zaharova. Podobne izjave je nekaj dni prej podal tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Kot kaže so namreč ukrajinski brezpilotniki na poti proti ruskim baltskim pristaniščem vstopili v zračni prostor baltskih držav, zato Rusija obtožuje Latvijo in Estonijo, da sta Ukrajini dovolili uporabo zračnega prostora za napade na rusko ozemlje. 

Latvija je sporočila, da "Rusija izvaja dezinformacijsko kampanjo", Estonija pa je neposredno zavrnila obtožbe, da je Ukrajini dala takšno odobritev. Ukrajinsko zunanje ministrstvo se je partnerjem opravičilo za incidente in izjavilo, da so brezpilotni letalniki najverjetneje skrenili s poti pod vplivom ruskih sistemov za elektronsko bojevanje.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je kasneje dejal, da Rusija namerno preusmerja ukrajinske brezpilotne letalnike, da bi vstopili v zračni prostor baltskih držav.

Najkrajša neposredna pot iz Ukrajine do ruskih pristanišč na območju Sankt Peterburga poteka vzdolž vzhodne meje Belorusije, Latvije in Estonije.

rusija estonija latvija droni

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
