Nedavno zgrajena ruska pravoslavna cerkev vzbuja sume. Kaj skriva?

Povsem nedolžno na obrobju švedskega mesteca stoji ruska pravoslavna cerkev, kamor se lahko zatečejo verniki pravoslavne veroizpovedi in si privoščijo trenutek miru. Tako je vsaj videti. A cerkev je pozicionirana na zanimivi lokaciji, zelo blizu strateško pomembnega letališča, obratov za čiščenje vode in naprednih energetskih podjetij. Mesto s 130.000 prebivalci pa se nahaja le kakšnih 100 kilometrov zahodno od Stockholma.

Med valom domnevnih načrtov ruskih operativcev, da ciljajo na infrastrukturo in ubijajo nasprotnike po Evropi, so varnostni strokovnjaki zelo zaskrbljeni. Trdijo, da bi morala Švedska nemudoma zapreti vse institucije, ki so povezane z Moskvo, vključujoč cerkve. In prav ta cerkev buri duhove. "Ponuja potencialno oporo, ki jo je mogoče uporabiti za zbiranje informacij, usmerjenih na letališče in na industrijske interese v energetskem sektorju," je prepričan Markus Göransson, raziskovalec, ki se osredotoča na Rusijo na švedski univerzi za obramboslovje. "Ko švedske sile izvajajo vaje na letališču ali blizu njega, to počnejo z morebitnim spremljanjem te cerkve."

Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 so evropske države izgnale na stotine uslužbencev ruskih veleposlaništev iz svojih držav, da bi zmanjšale sposobnost Moskve, da se infiltrira in ogrozi varnost države. Vendar dve leti pozneje Moskva še vedno najde načine, da svoje ljudi namesti na pomembne pozicije v tujini, piše Politico.

Aprila so oblasti Združenega kraljestva posumile, da Rusija stoji za požigom britanskega skladišča, julija naj bi ruski agenti načrtovali umor vodje nemškega Rheinmetalla, dobavitelja orožja Ukrajini, in še mnogo več primerov je sprožilo upravičeno zaskrbljenost med Švedi. In zdi se, da bi lahko bila ruska pravoslavna cerkev ena izmed potencialnih "oporišč" za tajne akcije Moskve v tujini. Tudi ukrajinske varnostne sile so prepričane, da Rusi za tajne operacije uporabljajo cerkve, v začetku leta 2022 so denimo vdrli v samostan v Kijevu, da bi našli ruske operativce, ki naj bi imeli tam sedež. Letos avgusta je ukrajinska vlada delovanje tega samostana dokončno prepovedala. Zakonodajalci na Češkem so prav tako opozorili, naj se raziščejo dejavnosti v ruskih pravoslavnih cerkvah.

Zato ni presenetljivo, da alarmi zvonijo tudi na Švedskem. Konec maja je švedski javni organ, ki zagotavlja finančno podporo verskim skupinam, po posvetovanju z državno varnostno policijo prenehal financirati to rusko cerkev. Kot je dejal tiskovni predstavnik organa, naj bi predstavniki cerkve imeli stike s posamezniki, ki delajo za rusko obveščevalno službo.