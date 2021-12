Rusi bodo tujce testirali na različne bolezni. Če bodo pozitivni, lahko 'letijo' iz države.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo tujci, ki nameravajo v Rusiji ostati dlje časa, morali opraviti test na HIV, sifilis, tuberkulozo, gobavost, mamila in covid-19, prav tako bodo morali oblastem pustiti prstne odtise in biometrično fotografijo. Z zdravniškim potrdilom bodo morali dokazovati "odsotnost nalezljivih bolezni, ki predstavljajo tveganje za druge, pa tudi morebitno zasvojenost z mamili," se glasi uradno pojasnilo

Osebe, ki so izvzete iz novih predpisov, so diplomati, državljani Belorusije in otroci, mlajši od šest let.

Rusko ministrstvo za zdravje je naknadno sicer sporočilo, da testov dejansko ne bo treba opravljati vsake tri mesece, kljub temu, da uredba, ki spremlja zakon, navaja, da bodo zdravniška potrdila veljavna tri mesece.

Tistim osebam, ki bodo pozitivne na katero koli navedeno bolezen, vizum ne bo odobren, vsi obstoječi vizumi pa bodo preklicani. Označene bodo za "nezaželene" in primorane zapustiti državo, poroča nemški Deutsche Welle.

Nova pravila bodo vplivala na tisoče delavcev migrantov in so že izzvala tudi močno nasprotovanje številnih tujih poslovnih organizacij v Rusiji, vključno z ameriško gospodarsko zbornico in Združenjem evropskih podjetij. Po navedbah do Kremlja kritičnega ruskega časnika Nova Gazeta, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, bi lahko šlo pri obveznih zdravniških pregledih za tujce za diskriminacijo.

Nemško-ruska gospodarska zbornica (AHK) je opozorila, da bi pravila ob doslednem izvajanju lahko imela posledice za rusko gospodarstvo. Če bodo prizadeti predstavniki podjetij, obstaja tveganje, da bi se "tuji menedžerji, ki so pomembni za Rusijo, v velikem obsegu odvrnili od Rusije," so sporočili iz AHK. Zbornica je rusko vlado že pozvala k omilitvi pravil.