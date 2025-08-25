Rusija trdi, da je Ukrajina napadla njihovo jedrsko elektrarno

Požar, ki ga je zanetil sestreljeni dron, so takoj pogasili. V napadu ni bilo žrtev, prav tako pa niso zaznali povečane ravni sevanja, so v nedeljo sporočili iz jedrske elektrarne.

Moskva je Kijev obtožila, da je izvedel več deset napadov z droni. Eden od teh naj bi sprožil požar v jedrski elektrarni na območju Kurska v zahodni Rusiji, približno 60 kilometrov od meje z Ukrajino. V napadu je bil poškodovan pomožni transformator in povzročil 50-odstotno zmanjšanje obratovalne zmogljivosti reaktorja, so sporočile ruske oblasti.

Tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da je bila raven sevanja v bližini jedrske elektrarne Kursk "v mejah normale", poroča britanski The Guardian. IAEA je od začetka ruske invazije na Ukrajino večkrat opozorila na tveganja, ki jih predstavljajo spopadi v bližini jedrske infrastrukture.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo v nedeljo, ko je Ukrajina praznovala razglasitev neodvisnosti od Sovjetske zveze leta 1991, v več kot desetih ruskih regijah prestreženih najmanj 95 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Ukrajinska brezpilotna letala so sestrelili tudi nad območji, ki ležijo daleč od frontne črte, med drugim nad Sankt Peterburgom na severozahodu Rusije. V pristanišču Ust-Luga v ruski regiji Leningrad, kjer je velik terminal za izvoz goriva, so gasilci posredovali zaradi požara. Regionalni guverner je povedal, da so požar zanetile razbitine, potem ko je bilo sestreljenih približno 10 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Ukrajina se na obtožbe še ni odzvala. So pa tudi iz Ukrajine poročali o ruskih napadih z balistično raketo in 72 iranskimi brezpilotniki Šahid, od katerih naj bi jih ukrajinska zračna obramba sestrelila 48. V napadu ruskega brezpilotnega letala je bila v Dnipropetrovsku ubita 47-letna ženska, je sporočil tamkajšnji guverner.