Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Rusija trdi, da je Ukrajina napadla njihovo jedrsko elektrarno

, 25. 08. 2025 06.33 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
0

Rusija je obtožila Ukrajino, da je izvedla napade z droni, ki so ponoči sprožili požar v jedrski elektrarni v regiji Kursk. Moskva pravi, da se je zaradi napada obratovalna zmogljivost reaktorja na lokaciji zmanjšala za 50 odstotkov. Ukrajina je sicer v nedeljo praznovala 34 let neodvisnosti od Sovjetske zveze.

Moskva je Kijev obtožila, da je izvedel več deset napadov z droni. Eden od teh naj bi sprožil požar v jedrski elektrarni na območju Kurska v zahodni Rusiji, približno 60 kilometrov od meje z Ukrajino. V napadu je bil poškodovan pomožni transformator in povzročil 50-odstotno zmanjšanje obratovalne zmogljivosti reaktorja, so sporočile ruske oblasti. 

Požar, ki ga je zanetil sestreljeni dron, so takoj pogasili. V napadu ni bilo žrtev, prav tako pa niso zaznali povečane ravni sevanja, so v nedeljo sporočili iz jedrske elektrarne. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da je bila raven sevanja v bližini jedrske elektrarne Kursk "v mejah normale", poroča britanski The Guardian. IAEA je od začetka ruske invazije na Ukrajino večkrat opozorila na tveganja, ki jih predstavljajo spopadi v bližini jedrske infrastrukture. 

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo v nedeljo, ko je Ukrajina praznovala razglasitev neodvisnosti od Sovjetske zveze leta 1991, v več kot desetih ruskih regijah prestreženih najmanj 95 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Ukrajinska brezpilotna letala so sestrelili tudi nad območji, ki ležijo daleč od frontne črte, med drugim nad Sankt Peterburgom na severozahodu Rusije. V pristanišču Ust-Luga v ruski regiji Leningrad, kjer je velik terminal za izvoz goriva, so gasilci posredovali zaradi požara. Regionalni guverner je povedal, da so požar zanetile razbitine, potem ko je bilo sestreljenih približno 10 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Ukrajina se na obtožbe še ni odzvala. So pa tudi iz Ukrajine poročali o ruskih napadih z balistično raketo in 72 iranskimi brezpilotniki Šahid, od katerih naj bi jih ukrajinska zračna obramba sestrelila 48. V napadu ruskega brezpilotnega letala je bila v Dnipropetrovsku ubita 47-letna ženska, je sporočil tamkajšnji guverner.

rusija ukrajina jedrska elektrarna kursk vojna v ukrajini
Naslednji članek

Francija pozvala veleposlanika ZDA na pogovor zaradi obtožb o antisemitizmu

Naslednji članek

Izrael napadel jemensko prestolnico: dve smrtni žrtvi

SORODNI ČLANKI

Bidnova administracija dovolila, Trumpova preprečuje: rakete ATACMS ne smejo tolči po Rusiji

Rusi se bližajo pomembnemu ukrajinskemu oporišču

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110