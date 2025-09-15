Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Rusija trdi: vdor drona v romunski zračni prostor ukrajinska provokacija

Moskva , 15. 09. 2025 09.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

Rusko veleposlaništvo v Romuniji je sobotni vdor drona v romunski zračni prostor označilo za ukrajinsko provokacijo. Veleposlanik Vladimir Lipajev, ki ga je romunsko zunanje ministrstvo zaradi incidenta poklicalo na pogovor, je še dejal, da so očitki Romunije o odgovornosti Rusije za vdor neutemeljeni.

Z ruskega veleposlaništva so v nedeljo še sporočili, da vsa dejstva kažejo, da je šlo za namerno provokacijo režima v Kijevu. Dodali so, da Bukarešta ni konkretno in prepričljivo odgovorila na vprašanja, ki jih je postavila Rusija.

Ruski dron
Ruski dron FOTO: AP

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Pojasnilo je, da brezpilotnika niso sestrelili, saj je ta po posredovanju dveh lovcev F-16 že prej zapustil romunski zračni prostor.

Bukarešta je kasneje ostro obsodila "neodgovorna dejanja Rusije". Obrambno ministrstvo je poudarilo, da ta predstavljajo nov izziv za regionalno varnost in stabilnost na območju Črnega morja ter kažejo na pomanjkanje spoštovanja mednarodnega prava. 

rusija ukrajina vojna
Naslednji članek

EU v nadzor komunikacije na aplikaciji WhatsApp?

SORODNI ČLANKI

Ruski dron vdrl v zračni prostor še ene države članice Nata

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256