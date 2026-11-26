Tako za Kijev kot za več drugih delov Ukrajine je ponoči ostalo v veljavi opozorilo pred zračnimi napadi. V Kijevu je raketa med drugim zadela industrijsko območje, obse škode pa še ni znan. Kličko je prebivalce ukrajinske prestolnice pozval, naj ostanejo na varnem.

Napad je potrdila tudi ukrajinska vojska, po navedbah katere je bilo iz ruske obmejne regije Brjansk izstreljenih do osem raket. Usmerjene naj bi bile proti okrožjem Kijeva vzhodno od reke Dneper, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je v zadnjih mesecih okrepila napade na infrastrukturo v Kijevu in drugih večjih ukrajinskih mestih, s čimer želi povzročiti motnje v oskrbi z elektriko, gretjem in vodo. Ukrajina ima zaradi pomanjkanje prestreznih raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot težave pri sestreljevanju izstrelkov.

Iz regije Zaporožje, ki jo je zasedla Rusija, medtem danes poročajo o petih smrtnih žrtvah ukrajinskega napada z dronom. Na parkirišču v kraju Vesioloje je bilo ubitih pet ljudi, trije pa ranjeni, je javil guverner Jevgenij Balicki, ki ga je na položaj nastavila Moskva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.