Rusija: Ukrajina je proti Putinovi rezidenci izstrelila več dronov

Moskva, 29. 12. 2025 17.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Putinova rezidenca v regiji Novgorod.

Ukrajinske sile so proti rezidenci ruskega predsednika Vladimirja Putina med Moskvo in Sankt Peterburgom izstrelile več deset dronov, je izjavil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Dodal je, da je zračna obramba drone sestrelila, in napovedal, da bo Moskva zdaj ponovno pregledala svoja pogajalska stališča v prizadevanjih za končanje vojne. Ukrajina je navedbe označila za lažne.

Zelenski pri Trumpu na pogajanjih.
Zelenski pri Trumpu na pogajanjih.
FOTO: AP

Po navedbah Lavrova je ukrajinska vojska ponoči izstrelila 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod. Dodal je, da je zračna obramba vse drone uničila, napad pa je označil za terorističen. Ob tem je napovedal, da je Moskva izbrala cilje v Ukrajini in se bo za napad maščevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Preprosto pripravljajo teren za izvedbo napadov, verjetno na prestolnico in verjetno na vladne zgradbe. Vsi morajo biti zdaj pozorni, absolutno vsi," je novinarjem v odzivu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in obtožbe Moskve označil za lažne.

Prav tako je opozoril, da Moskva z nevarnimi izjavami spodkopava dosežke diplomatskih prizadevanj pod vodstvom ZDA. "Ukrajina ne sprejema ukrepov, ki bi lahko spodkopali diplomacijo. (...) Zelo pomembno je, da svet zdaj ne ostane tiho. Ne smemo dopustiti, da Rusija spodkopava prizadevanja za dosego trajnega miru," je še zapisal na omrežju X.

Putinova rezidenca v regiji Novgorod.
Putinova rezidenca v regiji Novgorod.
FOTO: Profimedia

Do domnevnega napada na Putinovo rezidenco prihaja v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump in Zelenski sta po nedeljskem srečanju na Floridi zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri mirovnem načrtu, vendar nista potrdila ničesar konkretnega.

Odziv Rusije

Putin pa je danes izjavil, da ruske sile nadaljujejo z načrtom za zavzetje štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Moskva enostransko priključila. Ob tem je dodal, da vojska v Ukrajini postopoma napreduje.

Iz Bele hiše so sporočili, da sta Trump in Putin danes ponovno govorila po telefonu, potem ko se je v nedeljo Zelenski v Miamiju mudil na pogajanjih. Tudi pred srečanjem Zelenski - Trump sta ameriški in ruski predsednik po telefonu govorila eno uro. 

Iz Kremlja so nato še sporočili, da so jih napadi proti rezidenci ruskega predsednika prisilili k reviziji njihovega stališča glede mirovnega sporazuma.

Trump bi dal varnostna jamstva za 15 let, Zelenski želi vsaj 30 let
Ukrajina Rusija droni Vladimir Putin vojna

