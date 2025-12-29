Rusija: Ukrajina je proti Putinovi rezidenci izstrelila več dronov

Po navedbah Lavrova je ukrajinska vojska ponoči izstrelila 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod. Dodal je, da je zračna obramba vse drone uničila, napad pa je označil za terorističen. Ob tem je napovedal, da je Moskva izbrala cilje v Ukrajini in se bo za napad maščevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Preprosto pripravljajo teren za izvedbo napadov, verjetno na prestolnico in verjetno na vladne zgradbe. Vsi morajo biti zdaj pozorni, absolutno vsi," je novinarjem v odzivu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in obtožbe Moskve označil za lažne.

Prav tako je opozoril, da Moskva z nevarnimi izjavami spodkopava dosežke diplomatskih prizadevanj pod vodstvom ZDA. "Ukrajina ne sprejema ukrepov, ki bi lahko spodkopali diplomacijo. (...) Zelo pomembno je, da svet zdaj ne ostane tiho. Ne smemo dopustiti, da Rusija spodkopava prizadevanja za dosego trajnega miru," je še zapisal na omrežju X.