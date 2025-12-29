Rusija: Ukrajina je proti Putinovi rezidenci izstrelila več dronov

Po navedbah Lavrova je ukrajinska vojska ponoči izstrelila 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod. Dodal je, da je zračna obramba vse drone uničila, napad pa je označil za terorističen. Ob tem je napovedal, da je Moskva izbrala cilje v Ukrajini in se bo za napad maščevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Preprosto pripravljajo teren za izvedbo napadov, verjetno na prestolnico in verjetno na vladne zgradbe. Vsi morajo biti zdaj pozorni, absolutno vsi," je novinarjem v odzivu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in obtožbe Moskve označil za lažne.
Prav tako je opozoril, da Moskva z nevarnimi izjavami spodkopava dosežke diplomatskih prizadevanj pod vodstvom ZDA. "Ukrajina ne sprejema ukrepov, ki bi lahko spodkopali diplomacijo. (...) Zelo pomembno je, da svet zdaj ne ostane tiho. Ne smemo dopustiti, da Rusija spodkopava prizadevanja za dosego trajnega miru," je še zapisal na omrežju X.
Do domnevnega napada na Putinovo rezidenco prihaja v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump in Zelenski sta po nedeljskem srečanju na Floridi zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri mirovnem načrtu, vendar nista potrdila ničesar konkretnega.
Odziv Rusije
Putin pa je danes izjavil, da ruske sile nadaljujejo z načrtom za zavzetje štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Moskva enostransko priključila. Ob tem je dodal, da vojska v Ukrajini postopoma napreduje.
Iz Bele hiše so sporočili, da sta Trump in Putin danes ponovno govorila po telefonu, potem ko se je v nedeljo Zelenski v Miamiju mudil na pogajanjih. Tudi pred srečanjem Zelenski - Trump sta ameriški in ruski predsednik po telefonu govorila eno uro.
Iz Kremlja so nato še sporočili, da so jih napadi proti rezidenci ruskega predsednika prisilili k reviziji njihovega stališča glede mirovnega sporazuma.