Rusija: Ukrajina z brezpilotniki potopila tanker v Sredozemlju

Libijska uprava za pristanišča in pomorski promet je ponoči sporočila, da je tanker Artic Metagaz potonil po "nenadnih eksplozijah" neznanega izvora.

Klic v sili s plovila so prejeli v torek zvečer, so še pojasnili in dodali, da je eksplozijam sledil obsežen požar, zaradi česar je plovilo potonilo v vodah med Libijo in Malto, približno 130 navtičnih milj (240 kilometrov) severno od pristanišča Sirta.

Rusko ministrstvo je sporočilo, da je tanker prevažal tovor iz severnoruskega pristanišča Murmansk in da je vseh 30 članov posadke na varnem.