Tujina

Rusija: Ukrajina z brezpilotniki potopila tanker v Sredozemlju

Sirta, 04. 03. 2026 12.43 pred 41 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Napaden tanker

Rusija je Ukrajino obtožila, da je z brezpilotnimi letalniki napadla ruski tanker, ki je prevažal utekočinjeni zemeljski plin v Sredozemskem morju. Po navedbah libijskih oblasti je tanker potonil med Libijo in Malto. Posadko so rešili.

Libijska uprava za pristanišča in pomorski promet je ponoči sporočila, da je tanker Artic Metagaz potonil po "nenadnih eksplozijah" neznanega izvora.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Klic v sili s plovila so prejeli v torek zvečer, so še pojasnili in dodali, da je eksplozijam sledil obsežen požar, zaradi česar je plovilo potonilo v vodah med Libijo in Malto, približno 130 navtičnih milj (240 kilometrov) severno od pristanišča Sirta.

Rusko ministrstvo je sporočilo, da je tanker prevažal tovor iz severnoruskega pristanišča Murmansk in da je vseh 30 članov posadke na varnem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moskva je za incident obtožila Ukrajino in dejala, da so tanker napadli droni, ki so bili izstreljeni z libijske obale. Če bo to potrjeno, bo to po poročanju Reutersa prvi napad Ukrajine na ruski tanker za utekočinjeni zemeljski plin.

Ukrajina pogosto cilja ruske rafinerije nafte in drugo energetsko infrastrukturo, s čimer želi Moskvi onemogočiti sredstva za financiranje ruske invazije.

tanker rusija ukrajina libija brezpilotnik napad Artic Metagaz

