Rusija na meji z Ukrajino krepi svojo vojsko, Nato dejanje ostro obsodil

Iz Ukrajine poročajo o povečanem številu ruskih vojakov in selitvi tankov ter manjših oklepnih vozil na rusko-ukrajinski meji in na Krimu, polotoku, ki je bil leta 2014 priključen Rusiji. Dejanje je obsodil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je Rusijo obtožil kopičenja vojaških sil na skupni meji, Washington pa je Moskvo opozoril, naj ne poskuša "ustrahovati" Ukrajine. Tudi ameriški predsednik Joe Biden je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom sporočil, da ZDA neomajno podpirajo Ukrajino pri njeni suverenosti in ozemeljski celovitosti.

Rusija se je na dogajanje odzvala v četrtek in opozorila, da bi resno stopnjevanje konflikta v vzhodni ukrajinski regiji Donbas lahko "uničilo" Ukrajino, medtem ko je Nato izrazil zaskrbljenost zaradi kopičenja ruskih vojaških sil na meji v bližini vzhodne Ukrajine. Posnetki z družbenih omrežij, katerih verodostojnost še ni potrjena, kažejo, da Rusija veliko število tankov in manjša oklepna vozila ter drugo opremo seli v regije, ki mejijo na Ukrajino, in na Krim, ki ga je Moskva priključila leta 2014.

Medtem iz bližine letališča v Donetsku v Ukrajini poročajo o "hudih bojih".

Ruske dejavnosti predstavljajo izziv za administracijo ameriškega predsednika Joeja Bidna, katerega člani so se ta teden po telefonu pogovarjali z visokimi ukrajinskimi uradniki, da bi izrazili podporo vladi predsednika Volodimirja Zelenskega. Moskva in Kijev se že dolgo obtožujeta zaradi neuspešnega izvajanja mirovnega sporazuma o Donbasu. Odnosi so se še bolj zaostrili zaradi usode ruskega plinovoda Severni tok 2 do Nemčije, katerega gradnjo želita ustaviti Ukrajina in ZDA.

icon-expand Ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je podporo izrazil tudi ameriški predsednik Joe Biden – prvič, odkar je nastopil mandat. FOTO: AP

Pri Natu so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi kopičenja ruskih sil, ki se je zgodilo, medtem ko so se sestali veleposlaniki zavezniških sil, da bi razpravljali o nedavnem stopnjevanju nasilja v vzhodni regiji Donbas, kjer se ukrajinske sile borijo s proruskimi separatističnimi silami. Po ocenah Kijeva je v konfliktu od leta 2014 umrlo 14.000 ljudi. Gre za ozemlje separatističnih samooklicanih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki sta skupaj znani pod imenom Donbas.

Ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba je Rusijo obtožil "sistemskega slabšanja" varnostnih razmer v Donbasu in na Krimu. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je poskušal zmanjšati težo napotitve ruskih sil z izjavo, da "to nikogar ne sme motiti in ne sme predstavljati nobene grožnje"."Rusija ukrepe sprejema za zaščito svojih meja. Nato in druge zavezniške sile so povečale svoje aktivnosti blizu ruskih meja, zato smo tudi mi dolžni paziti na svoje," je dodal Peskov. Oglasil se je tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je dejal, da večina ukrajinske vojske razume nevarnost "vročega konflikta" v Donbasu. "Upam, da jih ne bodo spodbujali politiki z ZDA na čelu. Ruski predsednik Putin je pred kratkim, kar je še danes aktualno, dejal, da bodo tisti, ki bodo poskušali začeti novo vojno v Donbasu, uničili Ukrajino," je dejal Lavrov. Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Ned Price je v četrtek dejal, da so ZDA zaskrbljene zaradi nedavnega stopnjevanja ruskih agresivnih in provokativnih potez na vzhodu Ukrajine. Zaskrbljenost Nata Neimenovani Natov uradnik je za Reuters povedal, da Moskva spodkopava mirovna prizadevanja na vzhodu Ukrajine."Zavezniki so zaskrbljeni zaradi nedavnih večjih vojaških dejavnosti ruskih sil v Ukrajini in okoli nje,"je dejal neimenovani uradnik. Ukrajina, zahodne države in Nato Rusiji očitajo, da je v Donbas poslala čete in težko orožje za podporo svojim pristašem, ki so leta 2014 prevzeli del vzhodne Ukrajine. Rusija pa trdi, da separatističnim borcem zagotavlja samo politično in humanitarno podporo v – kot poudarja – notranjem konfliktu.

Tudi ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ki je govoril s svojim ukrajinskim kolegom Andrijem Taranom, je "obsodil nedavno stopnjevanje ruske agresije na vzhodu Ukrajine", so sporočili iz Pentagona."Znova sem potrdil našo neomajno podporo ukrajinski suverenosti, ozemeljski celovitosti in evroatlantskim težnjam," je še sporočil Austin. Danes pa se je Biden, odkar je nastopil funkcijo, prvič slišal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. V pogovoru, ki je trajal približno 30 do 40 minut, se je Biden dotaknil tudi ruskih aktivnosti na vzhodu Ukrajine, ki vznemirjajo tako ameriške kot tudi ukrajinske oblasti. Biden je "znova potrdil neomajno podporo ZDA suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ob ruski agresiji v Donbasu in na Krimu," poroča Politico. Rusija ob ukrajinski meji kaže svojo moč in ustvarja provokacije, je o konfliktu povedal Zelenski. Moskva "skuša ustvariti strašljivo ozračje in pritisniti na Ukrajino," je dodal in pozval k novemu premirju na fronti. Letos je bilo ubitih že dvajset ukrajinskih vojakov, 57 pa jih je bilo ranjenih, je še dodal Zelenski.

Pentagon pa je sporočil, da je v pripravljenosti, saj so opazili, da je Rusija v zadnjem tednu okrepila svoje dejavnosti v vzhodni Evropi in na Arktiki. Natova lovska letala so konec marca v manj kot v šestih urah v bližini zračnega prostora zavezništva prestregla različne skupine ruskih vojaških letal. Nato je zaradi ruskih bombnikov in lovcev, ki so opravljali nenavadne prelete nad severnim Atlantikom ter Severnim, Črnim in Baltskim morjem, aktiviral deset ekip prestreznikov. Prejšnji teden so se na Arktiki pojavile tri ruske podmornice z jedrsko oborožitvijo.